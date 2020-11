Počet hospitalizovaných s covidem klesl o 500 na 7779 pacientů

Praha - V Česku je v nemocnicích s koronavirem nyní 7779 pacientů. Počet hospitalizovaných tak od pátku klesl zhruba o 500. Snižují se také denní nárůsty nakažených. Dnes do 18:00 odhalily laboratoře 2145 případů covidu-19, minulou neděli jich za stejnou dobu bylo téměř dvakrát tolik. Do statistik ale přibylo dalších 112 úmrtí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od začátku epidemie se v Česku koronavirem nakazilo 413.365 lidí, více než polovina z nich se vyléčila. V zemi je nyní zhruba 170.000 nakažených, většina s lehkým průběhem nemoci. Počet hospitalizovaných klesl po týdnu pod 8000, v těžkém stavu je 1196 pacientů.

Stále ale rychle přibývá úmrtí s koronavirem. Dosud zemřelo 4793 lidí, tento týden je obětí již 1172, tedy zhruba čtvrtina z celkového počtu. Ve třech dnech tohoto týdne zemřelo více než 200 lidí, v úterý jich bylo 240, což je od března nejvíce v jednom dni. Od 19. října bylo každý den obětí více než sto. Na dnešek připadá zatím 52 úmrtí, při dalších aktualizacích ale tento údaj zřejmě poroste.

Podíl pozitivních testů v sobotu se ve srovnání s pátkem mírně zvýšil na 29,8 procenta. Zůstal ale pod sedmidenním průměrem, který činí 30,2 procenta. Podle očekávání klesl v sobotu celkový počet testů, laboratoře jich udělaly necelých 26.000. V předchozích čtyřech dnech jich bylo vždy více než 40.000.

Nejhůře je na tom nyní Pelhřimovsko, kde za uplynulých sedm dní odhalili 1246 nakažených na 100.000 obyvatel. Na Vsetínsku to bylo 1139, na Jindřichohradecku 1054 a na Písecku 1028 případů koronaviru na 100.000 obyvatel. Relativně nejlepší situace je momentálně v Praze.

Ústav zdravotnických informací (ÚZIS) předpovídá za listopad 350.000 nakažených, v prosinci 288.000 nových případů.