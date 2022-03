Počet diváků placených streamovacích TV služeb loni stoupl na 1,34 milionu

Praha - Počet diváků využívajících streamovací placené videoslužby v tuzemsku loni meziročně vzrostl o zhruba 410.000 na 1,34 milionu. To odpovídá asi 15 procentům Čechů starším 16 let. Nejoblíbenější platformy jsou Netflix a HBO Go dohromady s více než milionem předplatitelů, následují iPrima, Voyo a Apple TV+. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a firem.

Příští týden má na český trh vstoupit platforma HBO Max, která nahradí HBO Go. HBO Max má být modernější, rychlejší a nabízející větší obrazovou a zvukovou kvalitu. Také nabídka filmů a seriálů bude podle HBO na HBO Max zajímavější než na HBO Go. Letos na trh přijde i další platforma Disney+.

Podle Pavla Müllera z mediální společnosti Atmedia připadá na jednoho diváka videoslužeb na vyžádání 1,44 služby, to znamená, že si někteří předplácí více než jednu. Srovnání se zahraničím podle něj ukazuje, že trh s videi na vyžádání má v České republice výrazný prostor pro růst. "Například ve Velké Británii nebo ve státech severní Evropy platí za tyto služby až 80 procent domácností, přičemž neváhají platit i za dvě nebo tři služby najednou,“ dodal.

Podle mediální expertky Eriky Luzsiczy popularita Netflixu z velké části dána silným marketingem a také tím, že je to globální jednička. "Netflix na sebe strhával pozornost dlouhé roky a nejvíce pak těžil ze své pozice během pandemie. Zároveň mu nelze upřít fakt, že se mu podařilo jakýmsi způsobem liberalizovat televizní obsah. Tedy nejenže nabízel kvalitní filmy a seriály, ale zároveň nabídl netradiční dokumenty, kde se věnoval i menšinovým a okrajovým tématům a i z nich udělal světové megahity. Příkladem může být dokumentární show Tiger King," řekla ČTK.

Netflix má v Čechách přes půl milionu předplatitelů a HBO Go se blíží podobným číslům. HBO patří mezi stabilní značky na poli televizního vysílání a v posledních deseti letech pravidelně přicházelo s ceněnými filmy a seriály. V obou případech je podle Luzsiczy ale otázka, jak se bude situace vyvíjet dál. "Všechny velké mediální domy přicházejí se svými platformami a tudíž si svůj autorský obsah stahují k sobě. To třeba jistě zasáhne nabídku filmů v databázi HBO. Ostatní hráči mají pozici o mnoho těžší. Jejich čísla jsou a budou výrazně nižší. Například produkce Disney je už teď spíše populární mezi piráty. Služba tu oficiálně není a jelikož některé její seriály jsou už teď oblíbené a diskutované, Češi je sledují spíše načerno," dodala.

S houstnoucí konkurencí bude podle expertů růst těchto služeb v Česku pomalejší. Jednak za obsah platili spíše mladí diváci a zejména pak ti, kteří nejsou tradiční fanoušci klasické TV. Navíc s rostoucí inflací a zdražováním bude ochota Čechů si předplácet nižší.