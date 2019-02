Praha - Počet registrovaných Čechů na sociální síti Facebook se loni zvýšil zhruba o šest procent na 5,3 milionu. Více než polovinu tvořili lidé ve věku od 13 do 35 let. Mírně převládají ženy, kterých je mezi uživateli 2,7 milionu. Vyplývá to informací společnosti AMI Digital. V pondělí firma Facebook oslaví 15 let od založení.

Nějakou zkušenost s touto sociální sítí má podle průzkumu AMI Digital Index přes 94 procent tuzemských uživatelů internetu. "Facebook je masové médium, ale v poslední době má trochu problém s tím, že stárne. Aaktivnější uživatelé se tak přesouvají na jiné sociální sítě, zejména na Instagram a do chatovacích aplikací jako jsou Messenger, Whatsapp nebo Viber," uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha.

Instagram měl loni na konci prvního čtvrtletí asi dva miliony českých uživatelů a nyní jich má 2,3 milionu. Rostl tedy o 15 procent. Zvyšuje se na něm také aktivita uživatelů, zatímco na Facebooku stagnuje nebo klesá. Souvisí to s novými formáty jako jsou Instagram Stories a větším využívání zpráv přímo v Instagramu. Instagram, Whatsapp i Messenger ale rovněž patří Facebooku

Snižování aktivity na Facebooku dokládá i to, že zatímco v roce 2017 zveřejňovalo nový obsah alespoň jednou měsíčně 61 procent uživatelů, loni to bylo 59 procent.

Celosvětově používá síť Facebook alespoň jednou za měsíc více než 2,2 miliardy lidí a více než 1,4 miliardy osob jej využívá každý den. Miliarda lidí používá i Instagram a více než 400 milionů novou platformu Stories.