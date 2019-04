Praha - Počasí v nadcházejících čtyřech týdnech bude teplotně i srážkově spíše průměrné a nemělo by podle meteorologů vybočovat z hodnot obvyklých pro tuto část roku. V příštím týdnu by přes den mělo být v průměru kolem 13 stupňů Celsia, mělo by však o něco víc pršet. Naopak další tři týdny už mají být o něco sušší, teploty však dál porostou a v prvním květnovém týdnu by se měly dostat k průměrným 18 stupňům. Nad nulou by už měly zůstat i noční teploty. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který na webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Týdenní průměry nočních minim předpokládáme kolem plus čtyř stupňů Celsia, v posledním týdnu předpovědi kolem plus šesti stupňů," uvedli meteorologové. Současně očekávají, že nadcházející týden bude srážkově mírně nadprůměrný, další týdny sledovaného období by už měly být průměrné.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 8. dubna do 5. května je 9,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1952, kdy průměr činil 13,5 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 5,7 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1982.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.