Pobodání školačky v Brně policie vyšetřuje pro podezření z pokusu o vraždu

Brno - Pobodání školačky v Brně vyšetřuje policie pro podezření z pokusu o vraždu dítěte mladšího 15 let. Pachateli v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Petr Vala. Školačku v Brně-Židenicích ve středu kolem 14:30 napadl muž v Táborské ulici, policisté jej zadrželi. Záchranáři dívku převezli k ošetření do dětské nemocnice.

"Útočníka na místě do příjezdu strážníků zadržel náhodný kolemjdoucí. Po příjezdu hlídky městské policie musel být agresor za použití donucovacích prostředků zpacifikován. Pachatel byl na místě policisty zadržen a převezen do policejní cely," popsal Vala. Případ vyšetřují krajští kriminalisté z. 1. oddělení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu na dítěti mladším patnácti let.

Podle informací serveru iDnes.cz byl muž zřejmě pod vlivem drog, dívku honil. "Běželi od vedlejší základní školy, holka utíkala dolů po Táborské, on za ní. Před stánkem s ovocem a zeleninou chlapi feťáka zastavili, ať nikam neutíká, a snažili se ho hlídat. Najednou se feťák vysmekl, utekl a bodl ji," popsala serveru svědkyně.