Po zavedení příplatku ke karanténě počty kontaktů hlášených hygienikům nerostou

Praha - Po zavedení příspěvku v karanténě či izolaci se počet hlášených kontaktů zatím nezvýšil. Hygienici původně očekávali nárůst o 30 či 40 procent. Novinářům to dnes řekla pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle ní lidé s potvrzeným covidem hlásí dál v průměru zhruba jednoho člověka, s nímž se setkali. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) takzvaná izolačka pomáhá "krotit epidemii". Podle údajů ministerstva práce jsou březnové počty lidí v karanténě a izolaci vyšší než za leden či únor.

"Počet vytrasovaných je zhruba jeden na nemocného. Počítali jsme s tím, že to izolačka zvedne aspoň o 30, o 40 procent. Opravdu si neumím vysvětlit, čím to je, že lidé své kontakty nehlásí," uvedla Svrčinová. Podle dat Chytré karantény pozitivně testovaný hlásí v průměru 0,84 kontaktu, za poslední měsíc číslo mírně klesá.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to z údajů vypadá, jako by víc než polovina lidí v Česku žila sama, nevycházela z bytu a nikoho nepotkávala. "Zatím neevidujeme vzestup počtu hlášených kontaktů. Předpokládal jsem, že efekt bude větší," řekl. Míní ale, že pokud budou platit nařízení o umístění do karantény či izolace, bude se dál vyplácet i bonus. Zatím se má poskytovat jen do konce dubna.

Pracovníci, kteří šli po 1. březnu do karantény či izolace, mají náhradu mzdy 60 procent redukovaného výdělku a k ní ještě příspěvek. Ten se vyplácí po 14 dnů a může za den činit až 370 korun. Pracovník ale celkem nesmí pobírat víc než 90 procent svého průměrného příjmu. Náhradu mzdy i denní příspěvek vyplácí v prvních dvou týdnech zaměstnavatel. Výdaje na bonus si pak odečte od sociálních odvodů.

"Izolačka za březen zalepila díru v rozpočtu 167.000 lidí v karanténě nebo izolaci a společně s omezením kontaktů a testováním ve firmách krotí epidemii," uvedlaministryněMaláčová.

Od 1. do 25. března šlo do karantény podle údajů ministerstva práce o e-neschopenkách 86.700 lidí. V izolaci skončilo přes 81.600 osob s potvrzenou nákazou. Dohromady je to 168.300 lidí. V únoru do karantény a izolace muselo zhruba 141.600 lidí a v lednu asi 144.100. Na růstu se může podílet jak nově zavedený příspěvek, tak velké počty nových případů. První příspěvky začnou firmy, úřady či podniky svým zaměstnancům posílat po skončení března po zpracování mezd, uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Navýšení nemocenské v karanténě či izolaci doporučovali už loni někteří experti. Poukazovali na to, že náhrada mzdy či platu je v Česku ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi nízká. Zmiňovali, že v některých státech lidé v karanténě dostávají celý výdělek. Sociolog Daniel Prokop už dřív uvedl, že bonus nemusí zafungovat, pokud bude nízký a zavede se pozdě. "Efekt výrazně záleží na výši dorovnání příjmů," uvedl Prokop.

Dočasné navýšení nemocenské prosazovali odboráři, zaměstnavatelé se klonili k příspěvku. Na podobě a výši nebyla dlouho shoda ani v koalici. Návrh se několikrát měnil.