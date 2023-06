Po vzpouře žoldnéřů dostane ruská národní garda tanky a další těžké zbraně

Moskva - Ruská národní garda dostane tanky a další těžké zbraně, uvedl dnes před novináři její velitel Viktor Zolotov. Dodal, že tuto otázku už posuzoval s prezidentem Vladimirem Putinem. Hlavě státu je garda přímo podřízena. Toto polovojenské uskupení nahradilo někdejší vojska ministerstva vnitra. Hlavním úkolem gardy je potlačovat případné nepokoje v zemi.

Zolotov označil práci silových složek v době víkendové vzpoury žoldnéřů z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Jevgenije Prigožina za "velkolepou, koordinovanou a inteligentní". Rychlý postup wagnerovců během jejich tažení Ruskem objasnil tím, že všechny síly k potlačení vzpoury byly soustředěny před Moskvou. "Věděli jsme, že zvítězíme. Moskvu by vzbouřenci nedobyli," prohlásil tento Putinův blízký spolupracovník. Tvrdil také, že vzpouru připravily západní tajné služby, které tak o ní věděly několik týdnů předem.

"Rozvědka USA věděla o vzpouře, tedy ji zorganizovala. Velitelé ruských bezpečnostních složek o vzpouře také věděli (ale nic neudělali), tedy pracovali výtečně. Oceňme neuvěřitelnou logiku Viktora Zolotova," ironicky k věci poznamenal ruský zpravodajský server Meduza, působící v lotyšském exilu.

Zolotov poprvé veřejně okomentoval Prigožinovu vzpouru tři dny po jejím ukončení. Sám Putin ani při dnešním vystoupení před vojáky v Kremlu neřekl, kdo vzpouru připravil, upozornila Meduza.

Nepovedené povstání Wagnerovy žoldnéřské společnosti může vést ke změnám v obranném systému Ruska, okomentoval server Zolotovovy výroky, že garda dostane tanky a těžké zbraně. Tím měl Zolotov na mysli patrně samohybná děla či raketomety. Garda podle dostupných údajů již disponuje dvěma desítkami tažených houfnic D-30, minomety a také 1650 obrněnými vozidly, včetně bojových vozidel pěchoty BMP-2 a obrněných transportérů. Na severním Kavkazu má garda také několik vojenských vrtulníků Mi-8, které jsou s to ostřelovat i pozemní cíle. V gardě slouží přibližně 340.000 lidí, ale v zásadě není s to bojovat proti lépe vycvičené a vyzbrojené pozemní armádě. Garda vznikala k boji proti uskupením vyzbrojeným nejvýše ručními zbraněmi.

"Kdyby během vzpoury došlo k boji, garda by měla do činění s bojovým uskupením vyzbrojeným tanky a protiletadlovými zbraněmi, schopným bojovat ve městě. Žoldnéři dokázali snadno ovládnout Rostov na Donu. Kdyby je bylo nutné odtud vyhnat násilím, garda by to prostě nedokázala," odhadl server BBC.

Předat gardě tanky a samohybná děla podle BBC názoru nestačí, bude nutné vycvičit gardisty k boji s touto technikou, a to už bude reforma vyžadující velké úsilí a novou logistiku. Fakticky bude muset garda vytvořit vlastní malou armádu vycvičenou k boji v městském prostředí.

"Pro Rusko, které je ve válce, se to stane dodatečným těžkým břemenem. Systém přípravy a výcviku mobilizovaných se zjevně zadrhl od samého počátku mobilizace. Ve výcvikových střediscích chyběli zkušení instruktoři a nezbytné zdroje. Obrněnce, které chce Zolotov, by bylo možné poslat do války, kde ruská armáda dál trpí ztrátami," poznamenala BBC.