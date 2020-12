Po Vánocích zrychlil nárůst počtu nákaz, nově se očkuje v Ostravě

Praha - V Česku po Vánocích opět zrychlil nárůst počtu nakažených koronavirem i hospitalizovaných s nemocí covid-19. Potvrzených případů nákazy je mezi testovanými víc než 42 procent, což je dosud nejvíc. Index rizika epidemie ale dnes zůstal třetí den po sobě ve čtvrtém stupni z pěti. Očkovat proti covidu-19 se dnes začalo v ostravské fakultní nemocnici. V pondělí dostalo v ČR první dávku víc než 2000 lidí, tedy zhruba dvojnásobek počtu v nedělním prvním dni očkování.

V prvním pracovním dni po vánočních svátcích odhalily laboratoře v Česku 10.811 nakažených, tedy po dvou dnech před Vánocemi třetí nejvyšší počet od 7. listopadu. Nejvíc od počátku listopadu je také aktuálně nemocných, téměř 100.000. S covidem-19 hospitalizovaných 5395 lidí je nejvíc za poslední měsíc, za poslední den jich přibylo téměř 500. O padesátku na 751 se zvýšil počet pacientů ve vážném stavu. Počet úmrtí v prosinci ale listopadové úrovně zřejmě nedosáhne. V nynějším měsíci s koronavirem zatím zemřelo přes 2700 lidí, v listopadu to bylo téměř 5000. Obětí je od březnového začátku epidemie v Česku 11.302.

Index v protiepidemickém systému (PES) dnes zůstal třetí den za sebou se 71 body ve čtvrtém stupni. Zjednodušené reprodukční číslo je třetí den pod hodnotou jedna, dále kleslo na 0,85. Epidemie by tak měla zpomalovat. Další tři parametry, které hodnotu indexu ovlivňují, se naproti tomu podle ministerstva zdravotnictví postupně zhoršují. Jde hlavně o počty nakažených lidí a také seniorů za posledních 14 dnů.

Opatření proti nákaze v Česku od neděle odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni PES, a to minimálně do 10. ledna. Od 4. ledna tak budou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní děti se opět budou učit distančně. Třeba Praha nebo Liberecký kraj proto opět otevřou školy pro děti zdravotníků, členů integrovaného záchranného systému a dalších důležitých profesí.

Očkováni byli dosud zejména zdravotníci v Praze a Brně, odkud bylo v noci převezeno 700 dávek do Fakultní nemocnice Ostrava. Tam dnes očkování podstoupilo přes 236 zaměstnanců nemocnice. Zhruba stovka lidí dostala v pondělí vakcínu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem, brněnské nemocnice očkují také lidi nad 65 let, dnes v domově pro seniory Vychodilova.

V dalších krajích vakcína zatím není, přijít by tam měla na Silvestra poté, co firmy Pfizer a BioNTech do Česka dodají dalších 19.500 dávek. První dodávka 9750 dávek očkovací látky do Česka dorazila v sobotu 26. prosince. Nemocnice v krajích plánují spustit vakcinaci hned na Silvestra nebo v prvních dnech nového roku. Třeba Fakultní nemocnice Hradec Králové chce očkování zahájit 2. ledna. Jihomoravský kraj plánuje očkovací centrum na brněnském výstavišti, které by mohlo odbavit až 3000 lidí denně.

Očkování proti covidu-19 by měli postupně dostat všichni pacienti po transplantaci plic, v Česku je jich zhruba 250. Úpravu strategie, která určuje pravidla očkování, žádá ministr školství Robert Plaga (ANO). Ministerstvo zdravotnictví podle něj ve strategii opomenulo pracovníky mateřských a speciálních škol, podle mluvčí úřadu budou ale v dokumentu explicitně zohlednění.

Zástupce Pfizeru dnes oznámil, že firma jedná s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) o tom, zda je možné z jedné lahvičky vakcíny využít více dávek než současných pět. Na možnost odebrat z lahvičky až šest dávek upozornil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), který kvůli tomu oslovil šéfku Evropské komise. Podle schválených dokumentů k vakcíně, které jsou pro zdravotníky závazné, je lahvička určena na využití pěti dávek očkování.

V některých zimních střediscích se dnes zaplnily sjezdovky, i když jsou podle vládních opatření proti šíření koronaviru pro turisty zavřené hotely a v provozu nemohou být ani lanovky a vleky. Třeba na Božím Daru přibývá karavanů, ve kterých lyžaři nocují, zastavené lanovky nahrazují vlastní kyvadlovou dopravou auty.