Po třech letech se pro veřejnost otevřel opravený Památník Bible kralické

Kralice nad Oslavou (Třebíčsko ) - Po třech letech se pro veřejnost dnes otevřel opravený Památník Bible kralické. Lidé si tak mohli v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku prohlédnout výstavu Umění knihtisku a bratrská tiskárna v Kralicích, která se zde koná u příležitosti Dne tiskařů.

Fotogalerie

"Návštěvníci v Památníku vidí celou řadu unikátních exponátů, mezi nimi originální ukázky knihtiskařského umění z přelomu 15. a 16. století či knihy ze slavných pražských tiskáren Veleslavínovy a Melantrichovy. Největší prostor je věnován bratrským tiskům, mezi nimiž lze nalézt i prvé vydání Blahoslavova překladu Nového zákona a samozřejmě jednotlivé díly Bible kralické," uvedl kurátor výstavy Vít Vlnas.

"Vystaveny jsou také původní literky, jimiž byly tyto svazky tištěny a které byly nalezeny na kralické tvrzi v roce 1957. Zlatý hřeb expozice představuje originální exemplář prvního dochovaného vydání slavné Komenského mapy Moravy z roku 1627," řekl. Pozoruhodný je podle něj rovněž model sochařského památníku Bible kralické od Jana Štursy, který nebyl nikdy realizován.

Památník je uzavřený od 12. října 2000 kvůli opravě střechy a fasády. "Technický stav budovy a nevyhovující charakter dosavadní expozice si v roce 2020 vyžádaly uzavření muzejní budovy a její postupnou opravu. Rekonstrukce není ještě zcela ukončena," uvedl Jiří Mitáček, generální ředitel Moravského zemského muzea, které je správcem památníku.

Bible kralická je první český překlad bible z původních jazyků, tedy hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, nikoliv latinské Vulgáty. V době rekatolizace spojovala Bible kralická rozptýlené skupiny českých a moravských exulantů i domácí tajné nekatolíky.

Památník je ode dneška otevřený do středy do neděle od 09:00 do 17:00. V letech 2016 až 2019 navštívilo památník ročně kolem 5000 lidí, nejvíc v roce 2016, kdy přišlo 5504 návštěvníků. V roce 2020, který byl ovlivněný pandemií covidu-19, bylo návštěvníků asi 1800.