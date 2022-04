Po třech letech bude v Praze plnohodnotný půlmaraton s elitou i tisíci rekreantů

Praha - Po třech letech se v Praze znovu uskuteční plnohodnotný půlmaraton seriálu RunCzech s elitními závodníky i zhruba jedenácti tisícovkami rekreačních běžců. V ohrožení může být mužský traťový rekord, který už od roku 2012 drží výkonem 58:47 Etiopan Atsedu Tsegay. Největší českou hvězdou bude Jiří Homoláč.

Loni ani předloni se půlmaraton v tomto formátu nemohl konat kvůli pandemii koronaviru. Opatření pro hromadné akce ale v Česku skončila, takže se půlmaraton mohl s plnou kapacitou vrátit na trať v historických kulisách české metropole.

"Děláme všechno pro to, abychom po těch třech letech udělali stejně dobrý závod, jako jsme byli zvyklí do roku 2019. Běžíme po obou březích Vltavy prakticky po identické trati. Startujeme v sobotu 2 dubna před Rudolfinem. Startujeme za zvuků Vltavy, tam se taky nic nemění, je to opravdu nejblíž Vltavě, co můžeme být. Ještě několik volných míst je k dispozici, ale jedná se o jednotlivce. V podstatě je kapacita naplněná," uvedl na dnešní tiskové konferenci koordinátor závodů RunCzech Tomáš Mirovský.

Při koronavirové pandemii organizoval RunCzech půlmaratony v regionech a různé náhradní akce včetně závodů pro elitu v Praze. Tentokrát kalendář začíná tradičně. "Je těžké vysvětlit, co se ty dva roky dělo, ale bylo to obtížné. Tohle je restart," uvedl šéf seriálu Carlo Capalbo.

Celý seriál je letos věnovaný Emilu Zátopkovi, který se narodil před sto lety a před sedmdesáti lety získal tři zlaté medaile na olympijských hrách v Helsinkách. Organizátoři chtěli symbolicky využít písmeno Z, ale to se koncem února stalo symbolem ruské agrese na Ukrajině. Proto grafiku na poslední chvíli měnili. Zetko pootočili a udělali z něj v propagačním spotu N na začátku hesla No War (žádnou válku).

Na půlmaraton se chystá osmý muž historických tabulek Philemon Kiplimo s osobním rekordem 58:11. Už pošesté bude závodit v Praze jiný Keňan Benard Kimeli, vítěz posledních dvou klasických ročníků pražského půlmaratonu v letech 2018 a 2019. Také on se musí připravit na chladné počasí. "Pokud nebude sněžit nebo pršet, je to v pohodě," komentoval předpověď, která očekává teploty kolem nuly.

Na oblíbený půlmaraton se chystá Homoláč, který do Česka přiletěl po více než měsíčním pobytu v Keni. "Na zítřek jsem připraven. Věřím, že velmi dobře, ale to ukáže až výsledek. V Itenu jsem byl 36 dní. Myslím, že jsem se připravil do super formy a doufám, že to zítra předvedu," řekl.

Mezi ženami bude patřit k adeptkám na vítězství pětadvacetiletá členka RunCzech Rancing týmu Brenda Jepletingová z Keni. "Když jsem tady byla poprvé v roce 2020, byla jsem vodička a skončila jsem druhá. Jsem ráda, že jsem tady znovu," řekla vytrvalkyně, která před necelými dvěma lety závodila při půlmaratonu pro elitu na Letné.

Sportisimo půlmaraton Praha začne v 10:00.