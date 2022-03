Po téměř pěti týdnech války z Ukrajiny uprchly přes čtyři miliony lidí

Kyjev/Moskva - Bezmála pět týdnů od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu uprchly z této východoevropské země více než čtyři miliony lidí, z toho přes dva miliony do Polska, uvádí OSN. Na politické úrovni se dnes do hledáčku Kyjeva i Západu dostalo avizované ukončení vojenských aktivit na severu Ukrajiny, které v úterý oznámilo ruské ministerstvo obrany. Podle ukrajinského generálního štábu ale Rusko chce jen vytvořit iluzi, že upustilo od plánu obklíčit Kyjev a Černihiv a masový odchod ruských vojáků z oblasti se nekoná. Podle prohlášení britského ministerstva obrany musela Moskva stáhnout a přeskupit své jednotky, které utrpěly vážné ztráty.

V médiích se objevily satelitní snímky zdevastovaného jihoukrajinského Mariupolu, první po několika dnech. Spojené státy přislíbily Ukrajině další finanční pomoc a Evropská unie chystá pátý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi na Ukrajině. Zpřísnit protiruské sankce plánuje i Británie. Slovensko vyhostilo 35 ruských diplomatů. Německo jedná s Ruskem o rublových platbách za plyn a údajně má příslib, že pro evropské státy se při nákupu této suroviny nic nezmění.

Banka Gazpromu bude od 1. dubna převádět platby za plyn z eur na rubly, pro evropské zákazníky se ale nic nezmění, oznámil Putin v dnešním telefonátu německému kancléři Olafu Scholzovi. Informoval o tom německý vládní mluvčí, podle něhož si Scholz vyžádal podrobnosti o navrženém ruském modelu. Západ dosud důrazně odmítal ruský požadavek, aby za ruský plyn platil pouze rubly. Moskva chtěla tímto způsobem aspoň částečně čelit sankcím, kterým je Rusko kvůli své invazi na Ukrajinu vystaveno a které se týkají i bankovního sektoru. Podle agentury TASS se Scholz s Putinem dohodli, že o dodávkách ruského plynu za rubly bude jednat skupina expertů.

Navzdory příslibům o omezení operací u Kyjeva a Černihivu se v noci na dnešek v obou směrech podle ukrajinských úřadů dál bojovalo. Ruské síly podle Ukrajinců ostřelovaly města v Donbasu, Černihivské a Chmelnycké oblasti. Náporu dělostřelectva čelily mimo jiné rezidenční oblasti východoukrajinského města Lysyčansk, kde zahynul nejméně jeden člověk. Těžká situace dál trvá v obklíčeném Mariupolu, kde podle stanice BBC pokračují pouliční boje.

Zkázu Mariupolu ukazují satelitní snímky Maxar Technologies, na kterých je i zdevastované divadlo, se zemí srovnané obytné domy či pozice ruských vojáků. Komunikace s lidmi ve městě v podstatě neexistuje, satelitní snímky jsou tak první vizuální aktualizací za poslední dny.

Počet obětí úterního raketového útoku v Mykolajivu stoupl z 12 na 15. Podle starosty zemřelo ve městě od začátku bojů na 80 civilistů.

V Irpini u Kyjeva zemřelo odhadem 200 až 300 civilistů, než město v pondělí z rukou ruských vojáků osvobodily ukrajinské síly, prohlásil dnes při setkání s novináři místní starosta Oleksandr Markušyn.

"Část ruských jednotek a bojové techniky sice byla stažena do Běloruska, ale "podobá se to spíše střídání sil a hojení ran, než reálnému pozastavení bojových akcí", uvedl k situaci na severu Ukrajiny poradce ukrajinského prezidenta.

Dva mrtvé a sedm zraněných si podle agentury TASS vyžádala střelba ukrajinského dělostřelectva, které zasáhlo obytný dům v Doněcku, baště proruských separatistů. Rusko od vpádu na Ukrajinu před 35 dny podle Kyjeva přišlo o 17.300 vojáků, stovky tanků a děl, tisíce obrněných vozidel a přes sto letadel i vrtulníků. Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov naopak dnes ohlásil, že ruské síly od začátku "speciální operace na Ukrajině" zničily 124 ukrajinských letadel, 321 dronů, 184 raketometů a 1752 tanků a dalších obrněnců. Uvedené ztráty obou stran nelze nezávisle ověřit.

Ruského prezidenta Vladimira Putina klamali jeho vlastní poradci ohledně toho, jak špatně se invaze na Ukrajinu vyvíjí, a také ohledně negativních dopadů sankcí na ruskou ekonomiku, řekl dnes agentuře Reuters nejmenovaný americký činitel.

Z Ukrajiny od ruského vpádu podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uprchly již více než čtyři miliony lidí. Na území Ukrajiny je podle odhadu OSN vysídleno dalších 6,5 milionu lidí. Zdaleka nejvíce utečenců - 2,3 milionu - přišlo do Polska. Do Rumunska zamířilo 609.000 lidí a statisíce Ukrajinců přišly také do Moldavska, Maďarska a na Slovensko. Česko lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu dosud udělilo přes 245.000 víz.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová vyzvala Rusko, aby okamžitě stáhlo svá vojska z Ukrajiny. Útoky, které nerozlišují cíle, mohou být válečnými zločiny, varovala.

Moskva při vyjednávání s Ukrajinou zatím nezaznamenala žádný větší průlom, zhodnotil dnes úterní rozhovory v Istanbulu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko podle něj ale vítá, že Ukrajina své požadavky vedoucí k vyřešení konfliktu konkrétně formulovala. Šéf ukrajinských vyjednavačů Davyd Arachamija zopakoval podmínku, že jakákoli dohoda mezi Moskvou a Kyjevem nebude možná, dokud Rusko neopustí veškeré území Ukrajiny zabrané po 23. únoru letošního roku.

Americký prezident Joe Biden v telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským přislíbil Ukrajině přímou finanční pomoc v hodnotě 500 milionů dolarů (téměř 11 miliard korun), uvedl Bílý dům.

Evropská unie připravuje pátý balík sankcí proti Rusku, zahrnout by měl dosud nepotrestané banky nebo rodiny oligarchů a ztížit možnost obcházet dosavadní sankce. Západ by měl zpřísňovat sankce, dokud z Ukrajiny neodejde poslední ruský voják, cílem však není svrhnout Putina, řekl britský premiér Boris Johnson.

Antimonopolní regulátoři EU provedli neohlášené inspekce v kancelářích ruské plynárenské společnosti Gazprom. Podle agentury Bloomberg regulátoři navštívili kanceláře německých divizí Gazpromu v rámci vyšetřování role podniku při výrazném růstu cen plynu v Evropě, které začalo ještě před válkou na Ukrajině.

Polsko oznámilo že chce do konce roku přestat používat ruskou ropu; bez ruského uhlí se chce obejít od května, oznámil premiér Mateusz Morawiecki. Dodávky ruského plynu do Evropy po třech klíčových plynovodních trasách byly dnes ráno stabilní.

Ropa zdražuje kvůli slabým dodávkám a rostoucí vyhlídce na nové protiruské sankce. Brent posiluje o 3,2 procenta na 113,78 dolaru za barel.

Euro se vyšplhalo na měsíční maximum k dolaru, těží z optimismu ohledně rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou. Připisuje si 0,7 procenta na 1,1162 USD.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE