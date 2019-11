Po takové době jsem pozvánku nečekal, přiznal Rachůnek

Leksand (Švédsko) - Po dlouhých šesti a půl letech se dočkal návratu do hokejové reprezentace Tomáš Rachůnek. Osmadvacetiletý útočník za to vděčí osobní produktivitě, ale i povedenému vstupu Karlových Varů do sezony.

"Byl jsem rozhodně překvapený z nominace po takové době, nečekal jsem to. Strašně si toho vážím a jsem hrozně moc rád, že tady mohu být," řekl novinářům Rachůnek, který během kariéry okusil zámořskou juniorskou OHL a zahrál si také v Kontinentální lize.

Reprezentoval naposledy koncem dubna 2013. "Jako první se mi vybaví, že jsem tam byl s bráchou Ivanem. Je s tím spojena spousta zážitků. A jak jsem se od té doby změnil? Člověk je od té doby zkušenější a vyzrálejší, hokejově se posune," uvedl Rachůnek.

V reprezentační kabině si vzhledem k dlouhé odmlce připadal trošku jako nováček. Spoluhráče, s nimiž bude hájit české barvy na turnaji Karjala, ale znal. "Myslím, že tehdy před lety tam nebyl nikdo z nich, ale většinu kluků samozřejmě znám, ať už z extraligy, nebo z působení v mládežnických reprezentacích," konstatoval Rachůnek.

I po letech tušil, co mezinárodní hokej obnáší. "Vím, do čeho jdu a co do toho očekávat. Bude to určitě o dost rychlejší, hráči budou kvalitnější, bude to po všech stránkách náročnější," řekl Rachůnek. "Žádné osobní cíle si nedávám. Jsem fakt rád, že jsem tady, užívám si to a chci být platný pro tým," prohlásil.

K pozvánce mu pomohla herní pohoda klubu. "Hodně jsme se zvedli jako tým a daří se nám, pohybujeme se nahoře v tabulce, což pak souvisí s tím, že si věříme. Hrajeme fakt dobře týmově a rozumíme si i v lajně. Hrajeme spolu už třetím rokem, takže o sobě víme a dá se říct, že hrajeme hodně věcí poslepu," uvedl Rachůnek.

Sám je třetím nejproduktivnějším hráčem extraligy, když si za 18 zápasů připsal 21 bodů díky osmi gólům a 13 nahrávkám. "Jsem rád, že se mi daří, ale nijak to neprožívám. Já se na to nijak nesoustředím, zároveň si toho ale moc vážím a jsem za to rád," pochvaloval si Rachůnek.

"Ve Varech už mám nějakou pozici a očekává se ode mě, abych byl produktivní v ofenzivě. V tomto ročníku se nám daří nadstandardně a vše se na sebe pak nabaluje. Zatím je to super sezona," dodal Rachůnek.

Ve výběru kouče Miloše Říhy staršího je i s klubovým spoluhráčem Ondřejem Beránkem. "V klubu jsou rádi a přejí nám to, je to dobrá vizitka pro celý klub," podotkl Rachůnek.

Mrzelo ho jen, že chybí další tahoun ofenzivy Energie Jakub Flek. "Je to škoda, mohli jsme si třeba zahrát spolu všichni tři pohromadě, ale těch turnajů je hodně a on si tu šanci ještě určitě vybojuje," řekl Rachůnek.