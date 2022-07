Po svátcích bylo přes 1500 případů covidu, počet hospitalizovaných stoupl na 262

Praha - Po dvou svátečních dnech přibylo ve čtvrtek v Česku 1549 nových případů koronaviru, to je nejvíc za jeden den od začátku května a o téměř třetinu víc než před týdnem. Za uplynulých sedm dní se covid prokázal u zhruba 5400 lidí. Je to sice dohromady o asi 260 méně než předchozí týden, který ale nebyl přerušený volnými dny jako začátek července. Dál roste počet nakažených v nemocnicích. Hospitalizovaných bylo ve čtvrtek 262 lidí s covidem, jejich počet se za dva týdny téměř zdvojnásobil, oproti minulému týdnu se zvýšil o 49. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Pacientů v těžkém stavu bylo podle aktuálních informací 13, minulý čtvrtek devět. Stejně jich bylo naposledy 24. května. Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června, v minulém týdnu ve všech pracovních dnech přesáhly tisícovku. Podle ministerstva zdravotnictví bude nakažených kvůli nakažlivějším subvariantám viru přibývat ještě několik týdnů. Neplánuje ale opatření proti šíření nákazy, protože se neplní nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče.

Incidenční číslo se během červencových státních svátků snížilo, ve čtvrtek začalo znovu růst. Za uplynulých sedm dní nyní připadá v Česku na 100.000 obyvatel 51 nakažených, před týdnem jich bylo 53. Nejvíc se nákaza momentálně šíří v hlavním městě, kde má incidence hodnotu 114. Ve všech ostatních krajích se incidenční číslo drží hluboko pod stovkou. V Olomouckém kraji připadá 28 nakažených na 100.000 obyvatel, což je nejméně v zemi.

Za uplynulých sedm dní provedly laboratoře v Česku přes 29.000 PCR i antigenních testů, o zhruba 4300 méně než předchozí týden. V současné době se podle odborníků testují jen lidé s vážnějšími příznaky, a nakažených je tak v populaci reálně mnohem víc. U nejčastějších diagnostických testů lidí, kteří vykazují příznaky nemoci, byla ve čtvrtek pozitivních téměř třetina testovaných. O značné virové náloži svědčí nejen značná pozitivita testů, ale třeba i analýzy odpadních vod v Praze. Podle expertů z Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) ukazují mimořádně strmý nárůst viru, přesahující nejvyšší hodnoty z předchozích vrcholů epidemie.

Za současným nárůstem jsou podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nakažlivější subvarianty BA.4 nebo BA.5 koronaviru omikron. Nemají sice horší průběh onemocnění, proti původní variantě z čínského Wu-chanu jsou ale víc než desetkrát nakažlivější. Proti subvariantám sice už po několika měsících méně chrání prodělání nemoci nebo očkování před nákazou, vakcíny ale dál snižují riziko úmrtí nebo hospitalizace s vážným průběhem. Proto ministerstvo zdravotnictví doporučuje seniorům a chronicky nemocným, aby se před podzimem nechali přeočkovat.

Za posledních sedm dní se nechalo proti covidu očkovat přes 4600 zájemců, naprostá většina si přišla pro posilující dávku.O očkování byl první prázdninový týden, kdy si mnozí lidé vzali volno, o dost menší zájem než předchozí týden. Dokončené očkování má v Česku téměř 6,9 milionu lidí, na přeočkování zatím dorazilo přes 4,2 milionu z nich.

Od začátku epidemie v březnu 2020 potvrdily laboratoře přes 3,9 milionu případů covidu, k tomu ministerstvo eviduje téměř 269.300 podezření na opakovanou nákazu. S koronavirem dosud zemřelo 40.330 lidí, za poslední týden je úmrtí zatím devět.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 114 Středočeský 68 Plzeňský 51 Jihomoravský 43 Jihočeský 42 Královéhradecký 40 Pardubický 38 Ústecký 38 Karlovarský 37 Zlínský 35 Moravskoslezský 33 Liberecký 29 Vysočina 28 Olomoucký 25

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví