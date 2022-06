Po sankcích nemůžeme zaručit zásobování střední Evropy, míní rafinerie Slovnaft

Bratislava/Praha - Nový balíček sankcí proti Rusku včetně zákazu dovozu většiny ruské ropy postupně ohrozí zásobování středoevropského trhu včetně Česka a následně také slovenského trhu produkty bratislavské rafinerie Slovnaft. Oznámil to dnes podnik v reakci na dohodu velvyslanců zemí EU o podrobnostech šestého balíčku protiruských sankcí vyvolaných ruskou invazí na Ukrajinu. Slovnaft zpracovává hlavně ruskou ropu a značnou část své produkce exportuje. Podle experta České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václava Louly situaci v současné době není třeba dramatizovat. Na přípravu je osm měsíců, což je doba, za kterou lze udělat spoustu práce, řekl dnes Loula ČTK.

"Po osmi měsících od platnosti sankcí nedokážeme zaručit zásobování trhu v regionu střední Evropy. Současné znění sankcí nám totiž neumožní vývoz klíčových produktů na naše tradiční trhy, jako je Česko, Rakousko a Polsko," sdělil ČTK mluvčí rafinerie Anton Molnár.

Podle Slovnaftu na jeho zmíněném stanovisku nic nemění skutečnost, že Česko bude mít až osmnáctiměsíční výjimku na dovoz produktů z rafinerií používajících ruskou ropu. Slovenský podnik, který ročně zpracuje kolem 5,5 milionu tun ropy, exportuje dvě třetiny své výroby. Do Česka z celkové produkce Slovnaftu míří 27 procent nafty a 23 procent benzinu.

Slovnaft už dříve vedle dovozu ruské ropy testoval vícero druhů jiných ropných směsí, které v roce 2020 tvořily rekordních téměř pět procent spotřeby podniku.

Zmíněný dopad sankcí na export podle Slovnaftu, který patří do maďarské skupiny MOL, následně omezí zpracovatelskou kapacitu rafinerie v Bratislavě pod úroveň technologického minima. "V důsledku toho nebude garantována bezpečnost dodávek na Slovensko," uvedl Molnár.

Podle Slovnaftu návrh sankcí nedává této rafinerii původně požadovanou tříletou výjimku v souvislosti s realizací technologických úprav a zajištění dodávek jiného druhu ropy.

"Nelze zastírat, že bilance nafty v Evropě je deficitní," uvedl Loula. Varianty, jak se vypořádat s novou situací, podle něj ale existují a za osm měsíců je možné mnohé vyjednat. Slovnaft by například mohl usilovat o udělení výjimky z opatření. Dále se podle Louly mluví o tom, že země EU budou solidární, nabízí se tak možnost dovozu nafty z jiných zemí, třeba z Polska. Bylo by také vhodné prověřit zvýšení kapacity rafinerie v Kralupech a jednat by se rovněž mělo o zvýšení zásob motorové nafty ve státních hmotných rezervách, řekl Loula.

EU by na základě embarga měla koncem roku přestat dovážet 90 procent ruské ropy, výjimku bude mít jižní větev Družby zásobující Česko, Slovensko a Maďarsko. Slovnaft může dovážet ropu také prostřednictvím ropovodu Adria, který do země vede z Chorvatska přes Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dříve v tomto týdnu řekl, že Chorvatsko je připraveno rozšířit kapacitu jadranského ropovodu, aby mohlo zásobovat Maďarsko a Slovensko v případě přerušení dovozu ropovodem Družba z Ruska.