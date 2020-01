Po předloňském rekordu měnili loni Češi dodavatele elektřiny méně

Změny dodavatele energií ve vývoji od roku 2011 do roku 2019.

Praha - Češi v loňském roce měnili meziročně méně dodavatele elektřiny, předloňský rekordní počet změn tak nepřekonali. Vyplývá to z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou (OTE). Zatímco v roce 2018 přešlo k novému prodejci 570.511 odběratelů, loni to bylo 450.697 zákazníků, meziročně o 21 procent méně. Proti předloňsku klesl i počet změn dodavatele plynu, a to o 18,6 procenta na 214.428.

"Spotřebitelé jsou tradičně nejaktivnější v období, kdy dochází k výraznějším změnám cen. Tím byl charakteristický rok 2018, kdy skokově vzrostly burzovní ceny, které se promítly následně do zdražení koncových cen elektřiny i plynu," řekl ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

V roce 2019 se podle něj tržní situace uklidnila. "Navíc mnoho zákazníků již v roce 2018 uzavřelo nové termínované smlouvy na dobu delší než jeden rok. Ani v roce 2020 nečekám, že by bylo dosaženo rekordních úrovní změn dodavatele," dodal Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Z listopadového oznámení Energetického regulačního úřadu vyplývá, že české domácnosti si letos mírně připlatí za elektřinu, cena plynu bude stagnovat, nebo může i klesnout. Analytici odhadují, že případné zdražení elektřiny může činit řádově několik stokorun za rok, nedotkne se ale všech odběratelů. Hlavní vlna zdražování se podle nich uskutečnila v předloňském a na začátku loňského roku.

Cena plynu na Pražské energetické burze pro rok 2020 během loňska klesla meziročně o 31,4 procenta na 14,3 eura (362 Kč) za megawatthodinu (MWh). Cena elektřiny tamtéž pak na konci roku činila 44,4 eura (1124 Kč) za MWh, meziročně o 15,5 procenta méně. Během loňských letních prázdnin cena vzrostla přes 55 eur (1400 Kč) za MWh. Předloni byl meziroční růst často i více než poloviční.

Počet změn dodavatele energií v posledních letech:

elektřina plyn 2019 450.697 214.428 2018 570.511 263.425 2017 357.847 227.545 2016 359.536 203.950 2015 277.756 177.762 2014 333.542 200.389 2013 374.440 297.281 2012 473.128 348.056 2011 448.860 361.941

Zdroj: OTE