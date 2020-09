Po prapodivné sezoně čeká Slukovou a Hermannovou volno

Praha - Prapodivnou sezonu s minimem turnajů kvůli opatření proti šíření nemoci covid-19 mají za sebou nejlepší české plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková. Rok ukončily těsně pod stupni vítězů na nedávném mistrovství Evropy a po aktuálním volnu se vrhnou do přípravy na odložené olympijské hry, na které by se měly kvalifikovat ze světového žebříčku.

"Byla to nevyzpytatelná sezona. Nikomu se ani nesnilo, co se může v kariéře stát. Pro všechny to byl zásah nejen do sportovního života," řekla ČTK Hermannová a Sluková dodala: "Jsem zvyklá mít sezonu našlapanou a teď mi chyběl systém. Bylo poměrně náročné, abychom byly schopné prodat, co umíme, když se hrálo nárazově. Pro mě to bylo náročné i z osobních důvodů, protože jsem se viděla jinde."

Na začátku roku měly jasný cíl - dostat se na hry do Tokia, po kterých plánovala Sluková přerušit kariéru kvůli mateřství. Koronavirus ale obrátil svět naruby. Prakticky celý Světový okruh byl letos zrušen a olympiáda má být až příští léto.

Dvaatřicetiletá Sluková odložila touhu po dítěti o rok a s Hermannovou měly alespoň možnost odehrát několik turnajů domácí série. Navíc na písku obhájily český titul. "Oproti ostatním zemím jsme toho odehrály docela dost a mohly si i vyzkoušet zařadit některé nové věci z tréninku do zápasu," hledala Hermannová pozitiva.

Sama ale na sobě sledovala nevyhranost z nedostatku zápasů. "Necítila jsem se v herním tónu a nehrála volejbal po technické stránce, jako když na hřišti prožiju mnoho různých situací a mám je zažitější a jsem odolnější," konstatovala ostravská rodačka.

Nakonec se konal i evropský šampionát, jehož osud byl nejistý. V Jurmale skončily české volejbalistky čtvrté. "Ještě chvilku se budu zlobit, šance nám utekla mezi prsty a znáte mě, jsem perfekcionistka, ale sezonu jsme zvládly velmi dobře. Jsem nakonec ráda, že jsme měly šanci si zahrát s předními evropskými týmy," hodnotila Sluková.

Nyní dostaly hráčky od kouče Simona Nausche, manžela Slukové, volno. Na měsíc a půl můžou úplně vypnout. "Jupí," těšila se Hermannová na normální život, ale vzápětí dodala, že bez pohybu dlouho nevydrží, a plánovala si zahrát tenis.

"Dostanou doporučení, na čem pracovat, ale bude to jen doporučení, protože první turnaj se může uskutečnit až v dubnu. To by se zbláznily tak dlouho trénovat, pro hlavu by to bylo moc dlouhé. Začneme koncem listopadu," rozhodl Nausch.

Hlavním tématem je olympijská kvalifikace. Sluková s Hermannovou jsou v žebříčku pro Tokio, který je zmražený k březnu, sedmnácté. Z žebříčku se na hry dostane 15 párů a Češky ještě nemají naplněnou kvótu odehraných dvanácti turnajů. Je ale pravděpodobné, že se budou započítávané akce redukovat.

"Vždycky budou poražení i vítězové, je těžké to udělat fér, ale všechny scénáře hrají pro nás. Jsme padesát až osmdesát bodů za dalšími a loni v Ostravě se nám nedařilo, takže to jde jen vylepšit. Jinak máme vysoký průměr. Jsem optimista," věřil Nausch, že by jeho svěřenkyním neměla účast pod pěti kruhy v Tokiu uniknout.

Otázkou je, zda se olympiáda za rok opravdu uskuteční. "Jako trenér jdu do toho tak, že olympiáda bude. Získali jsme víc času na trénink, můžeme pracovat na nových věcech. Úkolem je vyplnit čas užitečnými věci," podotkl Nausch.