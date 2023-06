Po ochlazení uprostřed týdne se teploty vrátí ke 30 stupňům

Praha - Po tropickém dnešku se v Česku mírně ochladí, od pátku a o prvním prázdninovém víkendu už se teploty opět budou šplhat ke 30 stupňům Celsia. Po celý týden budou přeháňky a v některých dnech i bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Dnešní odpolední teploty budou stoupat na letní až tropické hodnoty. Většinou naměříme 26 až 30 stupňů Celsia, v Čechách místy i kolem 32 stupňů," uvedl dnes ráno ČHMÚ na twitteru. Výstraha před vysokými teplotami platí dnes odpoledne a večer zejména pro Polabí, Poohří, Mostecko a Plzeňsko.

Při jasné a polojasné obloze budou dnes přeháňky zpočátku jen ojedinělé, odpoledne častěji s tím, jak bude od západu přibývat oblačnost. V Čechách se můžou místy objevit i bouřky.

V úterý a ve středu by nejvyšší teploty přes den neměly překročit 25 stupňů Celsia, na čtvrtek meteorologové předpovídají maxima do 27 stupňů. Oblačné počasí z následujících dvou dnů by měla ve čtvrtek vystřídat jasná až polojasná obloha.

Přeháňky meteorologové očekávají až do konce týdne, od pátku navíc i bouřky. Teploty by se totiž od pátku a v prvním prázdninovém víkendu měly dostávat až na 29 stupňů Celsia.