Po nejdelší trolejbusové lince v Plzni jezdí nový vůz od Ekovy

Plzeň - Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) začaly dnes testovat na své nejdelší trolejbusové lince nový bateriový trolejbus od ostravské firmy Ekova Electric. S cestujícími bude jezdit nejméně měsíc. V Plzni dosud jezdí výhradně vozidla místní Škody Electric. Zapůjčení moderního trolejbusu vyrobeného jinde je pro Plzeň výjimečné, řekl ČTK generální ředitel PMDP Jiří Ptáček. Bateriové vozy umožňují rozvoj elektrických trakcí bez nutnosti budování nové infrastruktury.

PMDP už testovaly na stejné lince na přelomu roku bateriové vozy Škoda 26 Tr a 27 Tr. Vozidlo od Ekovy bude v provozu minimálně měsíc a poté firma jejich provoz porovná. Ceny zatím podle PMDP nelze srovnat, protože ostravský trolejbus je prototypem, ale už je ve zkušebním provozu s cestujícími v některých městech ČR.

Novou 13kilometrovou linku číslo 19 začaly PMDP testovat koncem minulého roku. Vede od ústředního hřbitova na výpadovce na Prahu přes centrum na centrální autobusové nádraží. Odtud už pokračuje na baterie do Křimic, Radčic a Malesic, což je zatím nejdelší úsek, který plzeňské trolejbusy zvládnou bez trakce. Plný provoz nové linky má začít na podzim.

Zapůjčený trolejbus se liší od škodováckých nejen ostravskou modrou barvou, ale především karoserií. "Ta nepochází z dnes běžných sériových produkcí autobusových výrobců Solaris, Sor nebo Iveco, ale vznikla v českém závodě Ekova. Odlišný je i elektricky, výzbroj vyrobil pražský Cegelec," řekl mluvčí PMDP René Vávro.

Baterie vozu Ekova Electron 12T mají podle PMDP obdobnou kapacitu jako škodovácké, umožňují dojezd zhruba 12 km, bez elektrického vytápění 18 km. Dvanáctimetrový nízkopodlažní trolejbus, který má možnost dobíjení za jízdy z troleje, byl října 2018 testován v Ostravě. Je v něm místo až pro 87 lidí, z toho 26 sedících. Praha ho zkoušela na trase z Palmovky do Letňan. Ekova modernizuje tramvaje a vyrábí elektrobusy, které sama vyvíjí. Je dceřinou společností městského Dopravního podniku Ostrava.

PMDP pořídily za tři roky 25 bateriových trolejbusů, další koupí letos. "Umožňují rozšířit elektrickou dopravu i tam, kde by se budování tratí nevyplatilo," dodal šéf představenstva PMDP Roman Zarzycký. Podle Ptáčka je prioritou elektrifikace trati na největší sídliště Severní Předměstí. Bateriové trolejbusy by se měly využívat i na linkách 27 a 33 (z centra na Košutku). "Bez investice do trolejbusové trati se to neobejde, ale nemusíme řešit komplikované vedení trolejí historickým centrem a přes mosty. České vládní i evropské strategie tyto projekty chtějí podporovat, musíme být připraveni. Máme vytipované i další autobusové linky, které už dnes jezdí z části pod trolejemi," dodal.