Po nehodě kamionů je zavřená D3, jeden řidič vážně zraněný

Tábor - Dálnice D3 u Tábora u 79. kilometru je v obou směrech neprůjezdná. Srazily se tam dva kamiony, policie odklání dopravu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Policie řídí dopravu, z dálnice se sjíždí na výjezdu na Pelhřimov. Jak dlouho bude dálnice poblíž Čekanic zavřená, není zatím zřejmé, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Krausová. Při nehodě se zranili řidiči obou kamionů, jeden vážně, záchranáři ho převezli s podezřením na těžké zranění hlavy do českobudějovické nemocnice, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Zuzana Fajtlová.

"Z 10:42 máme hlášenou nehodu dvou nákladních aut. Kamion jedoucí na Prahu sjel do silničního příkopu v místě zúžení na dálnici. Vyhodilo ho to zpět do dálnice, kde se čelně střetl s protijedoucím kamionem. Silnice je neprůjezdná, policie odklání dopravu na sjezdu na Pelhřimov na 79. kilometru," řekla mluvčí. Dálnice bude zřejmě neprůjezdná dlouho, protože jde o nehodu dvou nákladních aut, dodala.

Při srážce kamionů se zranili řidiči obou vozů. Jeden byl při příjezdu záchranářů mimo auto a při vědomí. Po ošetření ho převezli do táborské nemocnice. "Druhý z řidičů byl po nárazu katapultován mimo vozidlo a v bezvědomí. Bylo nutné zajistit jeho stav napojením na umělou plicní ventilaci," uvedla Fajtlová. S podezřením na těžké poranění hlavy ho pak záchranáři letecky přepravili do českobudějovické nemocnice.

Na místě zasahovali i jihočeští hasiči. Vyprošťovat z auta řidiče nemuseli, informovali jihočeští hasiči na síti X.