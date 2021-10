Po návratu do Česka už lidé nebudou muset do samoizolace

Praha - Neočkovaní lidé už nebudou muset po příjezdu do České republiky z červených a tmavě červených zemí na takzvané mapě cestovatele nastoupit do samoizolace. Zachována bude povinnost testu na covid-19. Do doby, než lidé obdrží výsledek, budou mít povinnost nosit všude respirátor. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Kabinet vzal změnu opatření na vědomí.

Ministerstvo zdravotnictví tak zareagovalo na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který k 1. listopadu zrušil část opatření o samoizolaci při návratu z červených a tmavě červených zemí, které značí státy s vysokou a velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Dosud museli lidé být v samoizolaci do té doby, než dostali výsledek PCR testu, na který mohli jít nejdříve pátý, nejpozději 14. den po příjezdu.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19.

Povinnost vyplnit příjezdový formulář lidem ale zůstane i po 27. říjnu, ministerstvo zdravotnictví doplní v opatření odůvodnění, řekl Vojtěch. Městský soud v Praze ke středě povinnost zrušil, zasahuje podle něj mimo jiné do práva vstoupit na území ČR, které má každý občan.

Příjezdový formulář musejí vyplnit lidé starší šesti let při návratu ze všech zemí, pokud pobývali v zahraničí v posledních 14 dnech déle než 12 hodin.