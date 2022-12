Po mostě přes Svratku v Brně nesmí jezdit vlaky, narušili jej stavbaři

Železniční most přes Svratku, 22. prosince 2022, Brno. Při stavbě protipovodňových opatření porušili stavbaři pilíř a klenbu mostu.

ČTK/Uhlíř Patrik

Brno - Při stavbě protipovodňových opatření v Brně porušili stavbaři podle zjištění Správy železnic (SŽ) pilíře a klenbu železničního mostu přes Svratku. Vlaky přes něj nesmí jezdit. Správa železnic bude instalovat od dnešního večera do Štědrého dne mostní provizorium, aby mohl být provoz obnoven, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SŽ Jan Nevola. Do dnešního večera je podle něj provoz po mostě možný. Výluka začne dnes ve 20:30 na koleji pro vlaky z brněnského hlavního nádraží do Jihlavy a na jedné ze dvou kolejí z hlavního nádraží na Břeclav.

Dálkové vlaky směrem na Břeclav budou v pátek jezdit odklonem přes dolní nádraží. Díky tomu budou moct hlavní nádraží využívat rychlíky do Jihlavy a Břeclavi. Kvůli provozu po jediné koleji se ale mohou zpožďovat o pět až 15 minut. Přes dolní nádraží budou jezdit i osobní vlaky, které obsluhují linku z Hustopečí a Židlochovic směrem na Tišnov. Mezi dolním a hlavním nádražím budou jezdit po deseti minutách autobusy, vyplývá z webu Správy železnic. České dráhy na webu zveřejnily tytéž informace jako SŽ, a není tak zatím zřejmé, jak se mimořádnost dotkne osobních vlaků z Brna směrem do Zastávky a Moravských Bránic. K dalším opatřením patří mimořádné zastavování rychlíků jezdících mezi Brnem a Českou Třebovou ve stanici Brno-Židenice, kde budou zastavovat i dálkové vlaky mezi Prahou a Břeclaví, aby bylo možné mezi nimi jednoduše přestupovat.

Během tří svátečních dnů se bude kvůli slabé hustotě provozu jezdit bez omezení z hlavního nádraží. Po svátcích se předpokládá, že zůstanou vedené přes dolní nádraží osobní vlaky mezi Tišnovem a Hustopečemi a Židlochovicemi. SŽ a České dráhy budou opatření pro další dny dále upřesňovat.

Důvodem havarijního stavu mostu jsou podle Správy železnic práce na protipovodňových opatřeních, jejichž investorem je město. "Kontrola mostu odhalila poškození pilířů a jedné klenby. V blízkosti základů mostu probíhá aktuálně stavební činnost, která nebyla se Správou železnic projednána. Jde zejména o zřízení štětovnicové stěny v korytě Svratky. Vzdálenost stěny od základů mostu je zhruba dva metry," uvedl Nevola.

Mluvčí upřesnil, že dnes se budou po zahájení výluky demontovat koleje a dělat přípravné práce, provizorium se bude na místo ukládat v pátek mezi 8:00 a 12:00.

Město dostalo informaci ve středu večer a zajišťuje prostřednictvím Brněnských komunikací experta na místní konstrukce, aby stavebně-technický stav mostu posoudil. "Na základě výsledků posouzení mohou být navržena případná řešení," napsal ČTK mluvčí radnice Filip Poňuchálek. Uvedl také, že výstavba protipovodňových opatření se se Správou železnic projednávala při projektové přípravě a že štětovnice se instalovaly již v létě. "Od té doby žádné další práce, které by mohly způsobit otřesy, v blízkosti mostu neprobíhaly. Zahájení prací bylo Správě železnic oznámeno v souladu s jejich vydaným souhrnným stanoviskem. Stavební práce zde nyní nebudou probíhat. Je proto nutné objektivně posoudit, zda na poškození mostu nemohou mít vliv i další faktory, například klimatické podmínky," uvedl Poňuchálek. Město plánuje společné jednání se Správou železnic, jehož cílem bude "prodiskutovat aktuální stav a najít případně cestu k nápravě".