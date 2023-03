Po letech první povolený protivládní protest v Honkongu přísně hlídala policie

Hongkong - V Hongkongu se dnes za přísné asistence sešel první povolený protivládní protest po zrušení opatření proti šíření covidu-19. Několik desítek demonstrantů se muselo podřídit nebývale přísným pravidlům, mimo jiné měli na krku cedulky s čísly, což je podle policie bezpečnostní opatření. Informuje o tom agentura AP.

Světové finanční centrum se vrací k normálu po letech pandemických kontrol a politických turbulencí. Za pandemie byly protesty kvůli omezením vzácné. Kromě toho bylo mnoho hongkongských aktivistů umlčeno nebo se ocitli ve vězení poté, co Peking po masivních protestech v roce 2019 zavedl zákon o národní bezpečnosti.

Na 60 demonstrantů se dnes sešlo kvůli protestu proti navrhované rekultivaci a výstavbě zařízení na zpracování odpadu. V dešti procházeli za dohledu řady policistů v ohraničeném kordonu čtvrtí, kde má projekt vzniknout.

Pořadatelé museli zajistit, že se akce nezúčastní více než očekávaných 100 lidí. Lidé, kteří by se chtěli zúčastnit s rouškou na obličeji, museli doložit, že mají důvod mít ji nasazenou.

Protestující požadavky úřadů kritizovali. "Potřebujeme mít svobodomyslnější protestní kulturu," řekl agentuře Reuters devětačtyřicetiletý James Ockenden, který se pochodu zúčastnil s třemi dětmi. Opatření podle něj jen lidi odrazují od toho, aby přišli.

Podle jiné účastnice Theresy Wangové jsou nová omezení "trochu divná", ale stále přijatelná. "Nejsem z toho nadšená, ale musíme to přijmout. Musíme přijmout to, co je nyní považováno za legální,“ řekla 70letá důchodkyně agentuře AP a dodala, že doufá, že protest bude znamením, že vláda je otevřenější diskusi.

Úřad pro rozvoj města uvedl, že záměrem projektu je podpora každodenních potřeb komunity. Dodal, že respektuje právo na svobodu projevu a bude zkoumat možnost snížení rozsahu rekultivace půdy.

Političtí pozorovatelé a někteří západní diplomaté sledují, zda hongkongské úřady povolí obnovení velkých demonstrací. Čtvrtého června a 1. července se tam dříve scházela kdysi živá občanská společnosti ve městě, tyto akce vždy přilákaly tisíce lidí.