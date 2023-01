Po korupčních skandálech rezignovali na Ukrajině tři vysoce postavení činitelé

Kyjev - Tři vysoce postavení ukrajinští činitelé končí na svých pozicích. Rezignoval zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko, náměstek ministra obrany Vjačeslav Šapovalov zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením a odvolán je náměstek generálního prokurátora Oleksij Symonenko. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí ohlásil plánované personální změny na různých úrovních státní správy. Hovořil o nich poté, co zemí otřásly nejzávažnější korupční skandály od zahájení ruské invaze v únoru minulého roku, uvedla agentura Reuters.

"Děkuji ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za důvěru a příležitost konat dobré skutky," napsal Tymošenko na svém telegramovém účtu, kde dále děkoval dalším činitelům. Důvod svého odstoupení neuvedl, nicméně podle ukrajinských médií by mohl být součástí plánovaných personálních změn. Na stránkách prezidenta se mezitím objevil dekret o přijetí Tymošenkovy rezignace.

Třiatřicetiletý Tymošenko působil od roku 2019 jako zástupce šéfa prezidentské kanceláře, měl na starosti regiony a regionální politiku, píše Reuters. Se Zelenským spolupracoval také během jeho volební kampaně, kdy dohlížel na mediální a kreativní obsah. Od začátku ruské invaze loni v únoru se Tymošenko podle ukrajinských médií zapletl do několika skandálů souvisejících s osobním užíváním drahých automobilů. On sám všechna obvinění popíral. V úřadu by ho podle listu Ukrajinska pravda mohl nahradit dosavadní šéf Kyjevské oblasti Oleksij Kuleba.

Nedlouho po Tymošenkovi oznámil rezignaci náměstek ministra obrany Oleksije Reznikova. Šapovalov tak podle Reuters učinil s odvoláním na "mediální obvinění" z korupce, která jsou podle něj i ministerstva neopodstatněná. V prohlášení na webu resortu obrany se uvádí, že jeho rezignace je "důstojným činem", jenž pomůže udržet důvěru v ministerstvo. Podle ukrajinských médií resort obrany platil neodůvodněně vysoké částky za dodávky jídla pro ukrajinskou armádu. Ministr Reznikov uvedl, že se jednalo o technickou chybu, nikoliv korupci.

Následně média informovala také o odvolání náměstka ukrajinského generálního prokurátora. Úřad nesdělil důvod, podle prohlášení prokuratury Symonenko končí na vlastní žádost. Ukrajinska pravda píše, že náměstek jel na konci loňského roku na dovolenou do Španělska, a to podle ukrajinských médií navzdory výzvě prezidenta Zelenského, aby veřejní činitelé na dovolené do zahraničí za válečného stavu nejezdili. Podle serveru Ukrajinska pravda se navíc náměstek na dovolenou vypravil v autě jistého podnikatele ze Lvova.

Zelenskyj v pondělí uvedl, že tento týden budou oznámeny personální změny ve vládě, regionech a v bezpečnostních složkách. Nesdělil konkrétní jména, nicméně podle Reuters to prohlásil po nejzávažnějších obviněních z úplatkářství, která se v zemi objevila od začátku ruské vojenské agrese. Zelenskyj rovněž řekl, že ukrajinská rada národní bezpečnosti a obrany v pondělí zakázala pracovníkům ve státní správě odjezd ze země vyjma služebních cest. Učinil tak ve zjevné reakci na informace o Symonenkově dovolené.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnešní personální změny označil za reakci Zelenského na "klíčový požadavek veřejnosti", aby se spravedlnost vztahovala na všechny.

Ukrajina se dlouhodobě potýká s problémem korupce, jejíž omezení je jednou z podmínek členství země v Evropské unii. Skandály by rovněž mohly podkopat ochotu západních spojenců poskytovat zemi bránící se ruské agresi vojenskou i finanční pomoc.