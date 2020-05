Po konci opatření je podle epidemiologů nutná odpovědnost lidí

Praha - Při uvolňování plošných opatření v České republice roste důležitost odpovědnosti jednotlivců v boji proti šíření covidu-19. Opatření proti novému koronaviru by neměla být v budoucnosti celoplošná, ale namířená na konkrétní místa jeho výskytu. Na tiskové konferenci to uvedli náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar.

Prymula novinářům řekl, že celoplošná opatření před dvěma měsíci zabránila exponenciálnímu rozvoji epidemie ve chvíli, kdy nemoc lidé do Česka přiváželi z dovolených v Itálii a Rakousku. "Myslím, že se to beze zbytku podařilo," uvedl. Výsledkem jsou nicméně výrazné dopady na ekonomiku, izolace lidí a jejich psychické problémy či omezení jiné zdravotní péče, připustil.

Proto v současnosti nastupuje rozvolňování plošných opatření, které umožňuje epidemiologická situace. "Ale virus nespí, stále tu je a v různých lokalitách vidíme, že k šíření dochází," uvedl Prymula. Poukázal na neobvyklé chování koronaviru, který se šíří velice rychle v uzavřených zařízeních a rodinách. Stát se tak chce zaměřit na komplexní testování všech lidí v zasažených oblastech či zařízeních, kde se virus objeví.

S uvolňováním plošných opatřeních se vláda ve shodě s epidemiology rozhodla klást větší důraz na individuální odpovědnost lidí. Vzhledem k výzkumům o šíření viru hraje například nošení roušek ještě větší roli, než se čekalo, řekl Prymula. "Poslední dva tři dny vidíme mírný nárůst, je to určité varování, aby lidé opatření dodržovali, abychom se nemuseli vracet k plošným opatřením," uvedl Prymula. Také Maďar lidi vybídl, aby neodkládali roušky, osobní ochranu je podle něj naopak nutné zintenzivnit.

Maďar apeloval na každého, aby při příznacích nemoci zůstal doma, nejezdil hromadnou dopravou a nechodil na veřejná místa či na nákup. Vláda se po dohodě s epidemiology rozhodla nevyžadovat po obchodech a dalších podnicích, aby měřily teplotu zaměstnancům při příchodu do práce. Sází spíš na to, že podniky budou po zaměstnancích samy žádat, aby s příznaky do práce nechodili. "Nakonec by to stejně dopadlo na tu jednu provozovnu, oni budou mít kontakty s nemocnými, zaměstnance v karanténě," vysvětlil Maďar.

Lidé by měli také dbát na rizikové osoby ve svém okolí a ohrožení lidé by měli zvážit své chování. "To, že se dovolují různé akce a třeba svatby, neznamená, že bychom chtěli, aby tam ty rizikové osoby chodily, protože ohrožují samy sebe," uvedl Maďar.

Rozvolňování naposledy nastalo toto pondělí, další je naplánováno na 11. května. "Zatím ještě nemůžeme mít vyhodnocenou vlnu, která nastala toto pondělí. Pokud by se ukázalo, že zhoršila zásadně epidemiologickou situaci, tak vlna 11. května nemusí nastat tak, jak je plánována," připustil Maďar. Doufá však v to, že tempo nebude třeba zpomalit.

V následujících měsících nicméně bude situace velmi nejistá ve všech oblastech, dodal. "Když si naplánujeme dovolenou nebo třeba nějakou menší kulturní akci, do poslední chvíle nebudeme mít jistotu, že se regionálně situace nezhorší tak, že bude nutné říci, že takový druh organizované akce nebude možný při daném počtu lidí. S tou nejistotou bude nutno se naučit žít," uvedl.

jzf snm