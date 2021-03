Po Kellnerově úmrtí klesaly na pražské burze akcie O2 a Monety

Praha - Na pražské burze klesaly ráno výrazně akcie operátora O2 a Monety Money Bank. Stalo se tak po oznámení, že v sobotu zemřel při nehodě vrtulníku miliardář Petr Kellner, majitel investiční skupiny PPF. Společnost O2 patří do portfolia PPF, v Monetě by měla PPF získat zhruba čtvrtinový podíl. Cenné papíry Monety kolem 09:30 na pražském trhu ztrácely více než tři procenta, O2 odepisoval přes procento. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Skupina PPF v Petru Kellnerovi ztrácí zejména stratéga a vizionáře, který je pro svoji autoritu, jíž z titulu svého zakladatelství disponoval, v podstatě nenahraditelný. To však neznamená, že se skupina nemůže dále úspěšně rozvíjet," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Úmrtí zakladatele, který PPF s určitou vizí rozvíjel prakticky od samého počátku, je ale podle něj nepochybně největší výzvou, které skupina ve své třicetileté historii čelí. Přirovnává ji ke stavu, v němž se ocitla společnost Apple po úmrtí spoluzakladatele Steva Jobse. "Stejně tak i ve skupině PPF jsou lidé, kteří mají potenciál zajistit kontinuitu a její další rozvoj," dodal Kovanda.

Pohyby na pražské burze jsou dnes po otevření trhu velmi dynamické. Moneta okolo 9:30 ztrácela zhruba 3,5 procenta, o 20 minut později část ztráty umazala a klesala o necelé tři procenta. Podobně se vyvíjela telekomunikační O2, která před 10:00 zmírnila ztrátu zhruba na 0,6 procenta.

PPF koupila většinový podíl v O2 od španělské společnosti Telefónica na začátku roku 2014. Letos v lednu se pak PPF vrátila k plánu spojení s Moneta Money Bank, po vypořádání transakce by PPF měla vlastnit přes 28 procent akcií banky. Moneta obdržela podruhé návrh na zahájení jednání o sjednocení s Air Bank, Home Creditem a tentokrát i se značkou Zonky. Spojením Monety a Air Bank může vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB. Představenstvo Monety dospělo jednomyslně k závěru, že návrh PPF na odkoupení části akcií Monety je v souladu se zájmy banky a jejích akcionářů. PPF spustila proces k případnému sjednocení Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Monety Money Bank už na podzim 2018, transakce ale byla nakonec zrušena.

Nejbohatší Čech Petr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku v aljašských horách. Informaci zahraničních médií o tragickém úmrtí šestapadesátiletého podnikatele ČTK potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Důvody nehody, při níž zahynulo pět lidí, jsou předmětem vyšetřování. Podle aljašské policie je mezi oběťmi leteckého neštěstí kromě Kellnera padesátiletý Benjamin Larochaix. Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici.