Po dvou letech v Dolních Vítkovicích odstartuje festival Colours of Ostrava

Příprava areálu na festival Colours of Ostrava 2022, 9. července 2022, Ostrava. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Po dvouleté přestávce zaviněné epidemií koronaviru a vládními opatřeními v ostravských Dolních Vítkovicích ve středu odstartuje 19. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava. Publiku se představí řada světových hvězd jako kapely The Killers a Twenty One Pilots či interpreti Martin Garrix a LP. Kapacita areálu je podle pořadatelů vyprodána z 90 procent. V platnosti zůstávají vstupenky zakoupené na ročník 2020 a 2021.

Přípravy letošního ročníku nebyly podle organizátorů jednoduché. Kromě následků epidemie se museli vyrovnávat i s důsledky války na Ukrajině a zdražováním. "Situace byla velmi hořká, ještě jsme se ani nenadechli, že je po covidu, a hned přišla další rána v podobě války. Nikdo nevíme, jak to bude dlouho trvat. Ale pokračujeme a snažíme se připravit festival v plné palbě," řekla ČTK ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Organizační problémy spojené se zdražováním nazvala cestou minovým polem. "Objevilo se hodně nejasných věcí. Snažili jsme se najít úspory, kde se dá. Kde ale rozhodně nešetříme, je program," řekla. Dodala, že velkou většinu interpretů pozvaných na rok 2020 se podařilo přeložit na letošní ročník.

Většinu těchto hlavních hvězd pořadatelé zveřejnili už na konci roku 2019. Tedy v době, kdy zahájili či už probíhal předprodej vstupenek na ročník 2020. Ten se ale neuskutečnil. Důvodem bylo vypuknutí epidemie koronaviru a následné restrikce, které zcela ochromily kulturní dění nejen v Česku.

V roce 2020 organizační tým připravil neFestival Colours of Ostrava. Akce pro 1000 lidí, což byla v danou chvíli nejvyšší možná kapacita, ale skončila v polovině. Z minuty na minutu akce pro zpřísnění pravidel hygieniky musela skončit. O rok později organizátoři připravili dvě malé akce - koncert finského elektronického hudebníka a producenta Axela Thesleffa a mini festival Czech Music Crossroads.

Vstupenky, které si lidé koupili na ročník 2020 a 2021, zůstávají v platnosti. "Jejich majitelé nemusí nic aktualizovat. Stačí, aby se vstupenkou přišli na bránu a tam si ji vymění za festivalový pásek," řekl ČTK mluvčí akce Jiří Sedlák. Tak mohou zájemci v předstihu učinit ode dneška i na několika místech v Praze a Brně.

Kapacita areálu je podle pořadatelů vyprodána z 90 procent. "O vstupenky je nyní velký zájem. Rychle ubývají. Všichni, kteří se rozhodnou přijet na poslední chvíli, je ale seženou. Jak čtyřdenní celofestivalové, tak i jednodenní," řekl Sedlák. Festival posledních několik let neposkytuje přesná čísla návštěvnosti. S odhadovaným počtem 40.000 až 50.000 návštěvníků ale patří k největším v Česku.

Festival ve své historii už několikrát změnil areál. Původně se přehlídka konala v centru Ostravy ve Stodolní ulici. Později se přesunula do areálu výstaviště Černá louka a Slezskoostravského hradu. I tamní areál začal být časem nedostatečný a festival se přesunul do industriálních kulis Dolních Vítkovic. Větší areál přinesl i vyšší návštěvnost, která se posunula k 50.000 lidí. Už několik let ale pořadatelé přesnou návštěvnost neuvádějí.