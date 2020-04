Po dvou letech končí oprava poutního areálu v Horní Polici

Horní Police (Českolipsko) - Po dvou letech se k závěru blíží rozsáhlá rekonstrukce poutního areálu v Horní Polici na Českolipsku, stála zhruba 114 milionů korun. Vypadá to, že hotovo bude do konce dubna, řekl ČTK administrátor farnosti Stanislav Přibyl. Slavnostní otevření areálu, který je národní kulturní památkou, se plánuje na 27. června.

Poutní areál vznikl na místě gotického kostela vypáleného husity. Podle legendy byla v roce 1523 na břehu Ploučnice nalezena soška Panny Marie, zbožné ruce ji vytáhly z vody a darovaly zdejšímu kostelíku. Areál byl v havarijním stavu, na obnovu se podařilo církvi získat evropskou dotaci. Zásadní opravu potřeboval zejména trojlodní kostel. Pracovalo se i na zvonici, na ambity se vrátily věžičky a úprav dozná i nádvoří. "Naposledy taková rozsáhlejší oprava byla v roce 1861," uvedl Přibyl. Za nejdůležitější považuje práce na konstrukci kostela. "Protože krovy byly v takovém stavu, že nám říkali tesaři, tak jedna zima a střecha by se zřítila," uvedl Přibyl.

Kostel bude mít i novou fasádu, okna či dveře. Stále se ještě pracuje i uvnitř. "Finišují restaurátoři, oltář, dva boční oltáře a kazatelna jsou zrestaurované," uvedl Přibyl. Podle něj se jim také podařilo odhalit původní barevnost některých vnitřních částí. "Zvlášť pozoruhodný je hlavní oltář, kde se našla kombinace stříbra a zlata. Dřív to bylo dohněda, sami jsme byli překvapeni. To je něco, co bude vypadat nádherně," uvedl administrátor farnosti. Restaurovaly se také nástěnné a stropní malby i kamenické či truhlářské prvky. V kostele jsou už také po opravě varhany. Jde o nástroj z roku 1712 rozšířený v polovině 19. století. Zvukově se vrátil do období baroka, ladění nástroje bude v takzvaném galském tónu, což je asi o půl tónu níže, než je dnes obvyklé.

Při opravách se nedostalo v kostele na deset bočních oltářů či staré lavice. "Na kompletní obnovu bychom potřebovali o 30 milionů více," uvedl Přibyl. Podle něj jde ale o části, které mohou ještě několik let dobře sloužit. Naopak obnovu prodělaly všechny věže v areálu a vrátily se i ty, které chyběly na ambitu. "Tři z nich tam už nebyly, stavěly se znovu. A dvě byly v takovém stavu, že se v podstatě udělala výměna za nové," řekl Přibyl.

U konce jsou takřka práce i na zvonici. Uvnitř jsou už repliky tří zvonů vyrobené v Nizozemsku, které váží 260, 520 a 950 kilogramů. "Bude možné zvonit na provaz ručně i na dálku, na elektrický pohon," uvedl Přibyl. Zvony ve čtvrtek zavěšoval do zvonové stolice zvonař Petr Rudolf Manoušek s jedním pomocníkem za pomocí ručního kladkostroje.