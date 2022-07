Po dnešních tropických teplotách se ochladí, v úterý a v pátek hrozí bouřky

Praha - Tropické teploty se v tomto týdnu udrží pravděpodobně už jen dnes, v úterý se ochladí a po zbytek týdne očekávají meteorologové maximální teploty do 30 stupňů Celsia. V noci na úterý se místy mohou objevit bouřky, úterý bude deštivé, v další dny se přeháňky vyskytnou jen ojediněle, další bouřky hrozí v pátek. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Nový týden začneme slunečným ale také horkým pondělkem," uvedli meteorologové na facebooku. Od dnešních 11:00 do 20:00 platí výstraha před vysokými teplotami, maxima by dnes mohla dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Večer se podle ČHMÚ začne od západu zatahovat a později se přidají i přeháňky nebo bouřky. "Srážky budou postupovat v noci na úterý přes Čechy na Moravu a do Slezska. Noc na úterý bude také velmi teplá, teplota se udrží mezi 20 a 16 stupni Celsia," uvedli meteorologové.

V úterý bude na většině území pršet, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni Celsia. Ve středu a ve čtvrtek už budou přeháňky jen ojedinělé, teploty budou podobné. V pátek se pak opět zatáhne, meteorologové očekávají občasný déšť, přeháňky nebo bouřky.

Mírné ochlazení přijde po týdnu veder. Teploty se v uplynulém týdnu pohybovaly nad 30 stupni, často i nad 35 stupni Celsia. Nejtepleji z celého týdne bylo ve čtvrtek ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,3 stupně Celsia.