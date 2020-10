Po diskvalifikaci Bennetta vyhrál na Vueltě Ackermann

Aguilar de Campoo (Španělsko) - Rovinatou devátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál Němec Pascal Ackermann, přestože ve finiši nestačil na favorizovaného Ira Sama Bennetta. Ten si však ve spurtu počínal nedovoleně, krátce po dojezdu byl diskvalifikován a v pořadí etapy zařazen na konec hlavní skupiny. Celkově dál vede Ekvádorec Richard Carapaz s náskokem 13 sekund před slovinským obhájcem Primožem Rogličem.

Po téměř 160 kilometrech protnul cílovou pásku jako první Bennett, který nakonec doplatil na to, že se při nájezdu do závěrečného spurtu dostal do kontaktu s Lotyšem Emilsem Liepinšem. Vítězství tak připadlo Ackermannovi, jenž při svém prvním startu na Vueltě oslavil premiérový triumf. Druhý skočil Belgičan Gerben Thijssen a třetí další Němec Max Kanter.

"Je mi Sama líto, ale musíme teď závodit férověji," řekl Ackermann. "Nebylo to od něj fér. Myslím, že po všech těch kolizích z minulých týdnů musíme brát ohled na ostatní," dodal šestadvacetiletý Němec.

Bennettův kolega ze stáje Deceuninck-Quick Step Zdeněk Štybar dojel na 44. místě ve stejném čase jako vítěz, druhý český zástupce Jan Hirt ztratil na hlavní pole téměř dvě minuty.

V pátek je na programu další rovinatá etapa z Castra Urdiales do Suances, která měří 185 kilometrů.

Vuelta - 9. etapa (Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 157,7 km):

1. Ackermann (Něm./Bora-hansgrohe) 3:39:55, 2. Thijssen (Belg./Lotto-Soudal), 3. Kanter (Něm./Sunweb), 4. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 5. Mareczko (It./CCC), 6. Renard (Fr./Israel Start-Up Nation), 7. Aberasturi (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 8. Manzin (Fr./Total Direct Energie), 9. Stannard (Austr./Mitchelton-Scott), 10. Janse van Rensburg (JAR/NTT), ...44. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) všichni stejný čas, 149. Hirt (ČR/CCC) -1:50.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 36:11:01, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -13, 3. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) -28, 4. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -44, 5. Mas (Šp./Movistar) -1:54, 6. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe), 7. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) oba -3:28, 8. Valverde -3:35, 9. Soler (oba Šp./Movistar) -3:40, 10. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren) -3:47, ...65. Hirt -1:08:24, 122. Štybar -1:45:48.