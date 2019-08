Po deštích začínají v Libereckém kraji růst houby

Liberec - Po dešťových přeháňkách v předchozích dnech začaly v Libereckém kraji růst houby. Najít se dají kozáky, hřiby i klouzci. Liberecký mykolog Zdeněk Pelda odhaduje, že ve větším množství by lidé houby mohli začít nacházet do týdne.

"Situace se už mění k lepšímu. Zdá se, že obrat v úrodě bude, i když tady to jde pomaleji než v jiných částech republiky," uvedl Pelda. Podle něj to sice vypadá, že prší často, srážky v minulých dnech ale v okolí Liberce až tak vydatné nebyly. "Navíc byla dlouhá sucha, takže musíme si počkat. Už se ale vyplatí do lesa jít, spíš tedy po těch místech, kam se ten jemný déšť dostal. Ne pod stromy, ale spíš tam, kde je nějaká mýtina, nebo podél cest či potůčků," uvedl. Osobní zkušenost má z pondělí z Ještědu. "Sporadicky tam na některých místech najdete kozáky, najdete už i pravé hřiby, začínají klouzci," řekl. Zaznamenal, že houby nacházejí lidé spíše ve vyšších polohách, kde pršelo vydatněji. "Tady u nás to jsou Jizerské hory," dodal.

Letošní léto houbám v Libereckém kraji nepřálo a v předchozích týdnech jich rostlo velmi málo. Špatná byla dosud sezona třeba na pomezí Českého ráje a v Podkrkonoší. "U nás se to zlepšuje pomalu. Na Lomnicku je hub málo, ale začínají růst. Najít se dají určitě babky, což je hřib žlutomasý, a místy začínají hřib smrkový a kováři. Dají se najít i lišky a holubinky," uvedla mykoložka z Lomnice nad Popelkou Jana Čapková. Spíše než v okolí Lomnice jsou podle ní houbaři při hledání hub úspěšní v okolí Jilemnice.