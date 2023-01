Po čtyřletém čekání na triumf Štuhecová vyhrála sjezd v Cortině d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Slovinská lyžařka Ilka Štuhecová ovládla sjezd v Cortině d'Ampezzo a ve Světovém poháru zvítězila po více než čtyřech letech. Dvojnásobná mistryně světa vyhrála závod zkrácený kvůli větru o 26 setin sekundy před Norkou Kajsou Vickhoffovou Lieovou, která si dojela pro druhé stupně vítězů v kariéře s vyšším startovním číslem 30.

Domácí favoritka Sofia Goggiaová, která v pátek vybojovala v Cortině čtvrtý triumf ve sjezdu v této sezoně, dnes upadla stejně jako před týdnem v super-G ve Svatém Antonu. Po nepříjemně vyhlížejícím karambolu, při kterém se jí nafoukl ochranný airbag pod kombinézou, se opět postavila na lyže a zvolna dojela do cíle.

"Byla to prostě jenom chyba. Nešlo o ztrátu koncentrace. Dopadlo to dobře, nic se mi nestalo," řekla Goggiaová, která před měsícem ve Svatém Mořici utrpěla zlomeninu dvou prstů. "Je to rána za ranou, ale zítra pojedu," prohlásila.

Italské fanoušky potěšila alespoň Elena Curtoniová třetím místem, jímž zkompletovala medailovou sbírku v aktuálním ročníku.

Americká hvězda Mikaela Shiffrinová skončila sedmá a stále čeká na rekordní 83. pohárový triumf. Další příležitost bude mít suverénně vedoucí žena seriálu v dějišti olympijských her v roce 2026 v nedělním super-G.

Dvaatřicetiletá Štuhecová zaostala v pátek na druhém místě o 13 setin za Goggiaovou a dnes už se mohla radovat z jubilejního desátého vítězství v SP. Dosud naposledy vyhrála v prosinci 2018, kdy během dvou dnů ovládla ve Val Gardeně sjezd a superobří slalom. Ve stejné sezoně ještě vybojovala v únoru 2019 druhý titul mistryně světa ve sjezdu, dalšího prvenství se dočkala až nyní.

Vickhoffová Lieová si zopakovala dva roky staré druhé místo v super-G v Garmisch-Partenkirchenu.

Před Goggiaovou měla tvrdý pád také Rakušanka Nina Ortliebová a s podezřením na lehký otřes mozku putovala do nemocnice. Po pátečním pádu chyběla na startu úřadující světová šampionka a olympijská vítězka Corinne Suterová. Podle švýcarského týmu neutrpěla žádné vážné zranění, ale necítila se ideálně.

Pořadí sjezdu žen v Cortině d'Ampezzo:

1. Štuhecová (Slovin.) 1:04,73, 2. Lieová (Nor.) -0,26, 3. Curtoniová (It.) -0,34, 4. Mowinckelová (Nor.) a Gutová-Behramiová obě -0,35, 6. Nuferová (obě Švýc.) -0,37.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Goggiaová (It.) 480, 2. Štuhecová 372, 3. Curtoniová 278, 4. Suterová (Švýc.) 218, 5. Weidleová (Něm.) 203, 6. Ortliebová (Rak.) 196.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1281, 2. Vlhová (SR) 796, 3. Gutová-Behramiová 731, 4. Brignoneová (It.) 572, 5. Goggiaová 570, 6. Holdenerová (Švýc.) 569, ...52. Dubovská (ČR) 94.