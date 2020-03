Po celém světě se kvůli koronaviru ruší koncerty a festivaly

Paříž - Dlouho očekávané a připravované koncerty a hudební festivaly nyní po celém světě organizátoři ruší či odkládají. Důvodem je pandemie nového koronaviru a s ní související omezení dopravy a akcí sdružujících mnoho lidí na jednom místě, ale také obavy samotných návštěvníků z nákazy.

Své dva březnové koncerty v Paříži odvolala kvůli rozhodnutí francouzské vlády zakázat akce nad 1000 osob královna popu Madonna, oznámil hudební server Rolling Stone. Peníze za lístky produkce vrací.

Jeden z největších pořadatelů hudebních akcí Live Nations řekl serveru Rolling Stone, že koncerty by se po pauze v březnu měly znovu rozběhnout v dubnu tohoto roku. Nejdůležitější události letošního jara jako turné skupiny The Rolling Stones, Roberta Planta nebo Justina Biebera jsou plánovány na květen.

Sérii vystoupení v Británii a Irsku naplánovanou na březen zrušila britská rocková skupina The Who. Zpěvák Roger Daltrey však fanoušky ubezpečil, že si mohou koupené lístky ponechat a koncerty budou později.

Březnovou tour po Spojených státech a Kanadě odkládá americká rocková skupina Pearl Jam. Skupina prohlásila, že ji to velmi mrzí a že fanoušci budou moci koupené lístky využít později.

Koncerty naplánované na březen v USA ruší kvůli obavám z nového koronaviru také zpěvačka a skladatelka Billie Eilish. Doufá, že koncerty proběhnou později. "Mám vás ráda, dávejte na sebe pozor," vzkázala fanouškům na instagramu.

Březnový koncert ve Švýcarsku a turné po Asii odvolala kanadská poppunková zpěvačka Avril Lavigneová. Sérii koncertů v Asii odkládá také punkrocková skupina Green Day.

Multižánrový festival Coachella, který se koná každoročně ve stejnojmenném údolí v Kalifornii, se přesouvá z dubna na dva říjnové víkendy. Z dalších amerických festivalů se ruší také SXSW v Texasu. "The Show must go on," říkají ale organizátoři akce po vzoru skupiny Queen a chtějí se pokusit přesunout festival na později.

Ve Francii se také letos ruší festival elektronické hudby Tomorrowland Winter, který se měl konat v březnu v Alpách.

Dnešní vystoupení v australském Melbourne odvolala krátce před plánovaným termínem americká zpěvačka Miley Cyrusová, známá třeba ze seriálu Hannah Montana. Cyrusová se tak rozhodla kvůli obavám z bezpečnostního rizika pro ni samotnou i její spolupracovníky.

Koronavirus se ale nedotkl pouze hudby. Na podzim už je odložena jedna z filmových událostí roku - premiéra nového filmu série o agentu Jamesu Bondovi s Danielem Craigem v hlavní roli.