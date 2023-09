Po celém světě se hledá originální baskytara Paula McCartneyho

Koncert bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneyho v rámci turné One On One 16. června v Praze.

Londýn - Po celém světě začalo hledání jednoho z nejslavnějších nástrojů hudební historie, originální baskytary bývalého člena Beatles Paula McCartneyho. O pomoc při hledání požádal německý výrobce nástrojů v rámci projektu nazvaném Lost Bass Project a vyzývá všechny, aby se podělili o informace, kde by se mohla nacházet kytara, která byla naposledy spatřena před rozpadem kapely před více než 50 lety. Upozornil na to dnes server BBC.

McCartney nástroj značky Höfner koupil v Hamburku v roce 1961 za pouhých 30 liber (845 Kč). Hrál na něj mimo jiné v písních Love Me Do a She Loves You. O osm let později se ale po natáčení filmu Get Back kytara ztratila.

V čele pátracího týmu je Nick Wass, který pracoval jako marketingový manažer a vývojář elektrických kytar Höfner. Ve snaze vyřešit "největší záhadu v dějinách rokenrolu" spojil síly se dvěma novináři. Wass dlouhodobě spolupracuje s McCartneym a napsala o zmizelé kytaře Höfner 500/1 Violin Bass knihu.

Wass řekl, že slavný člen Beatles se ho na kytaru zeptal při nedávném rozhovoru. A tak začala kampaň za její nalezení. Uvedl, že není jasné, co se s nástrojem, který byl pravděpodobně odložen poté, co Beatles dokončili natáčení filmu Get Back v roce 1969, stalo. "Je to baskytara, která udělala Beatles," řekl Wass.

V roce 1963 se při vánočním koncertu kapely ve Finsbury Parku ztratila kytara, kterou John Lennon používal při skládání písně I Want to Hold Your Hand. Ta se objevila o 51 let později a v aukci se prodala za 1,9 milionu liber (53,5 milionu Kč).