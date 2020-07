Po Berlinale bude Šarlatán v českých kinech od 20. srpna

Praha - Po březnové světové premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně se drama Šarlatán v tuzemských kinech objeví od 20. srpna. Ve snímku inspirovaném skutečným životním příběhem léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška se sešli otec a syn Ivan a Josef Trojanové, kteří hrají hlavní postavu v různých obdobích jejího života. Scénář k filmu napsal Marek Epstein, režie se ujala Agnieszka Hollandová.

"Myslím, že Šarlatán nabízí silný příběh o výjimečném člověku v oboru, který je sám o sobě velmi vzrušující. Ve všech složkách vzácně vyrovnaný film natočila světová režisérka, takže se může pro lidi jednat o velký zážitek," řekl ČTK Ivan Trojan.

"Moc bych si přál, aby film oslovil i naši generaci. Už proto, aby byl obraz Jana Mikoláška opět vzkříšen, ale i kvůli tomu, že je to další příběh, který mapuje boj jedince proti dvěma totalitním režimům a hlavně boj jedince, který se ve svém životě nevzdal," dodal devatenáctiletý Josef Trojan.

Snímek byl uveden v březnu v Berlíně v rámci nesoutěžní sekce Berlinale Special Gala. První reakce světových médií byly pozitivní, například Indie Wire jej vybralo ze všech 340 filmů mezi deset nejlepších snímků letošního festivalu. "Premiéru v obrovském sále jsem si nesmírně užil. Poměrně dlouhý potlesk po premiéře a výrazy diváků mě zahřály a trošku uklidnily před cestou toho filmu do České republiky," sdělil Josef Trojan. "Druhou rovinou bylo, že Berlinale je obří evropský festival a já mám rád svůj klid. Bylo to na mě stejně jako všechny festivaly hrozně hektické, ale to je jen malá daň za to, jak silný zážitek to ve výsledku byl," doplnil.

Opatření proti šíření korionaviru odsunula nejen premiéru Šarlatána, ale také způsobila propad návštěvnosti tuzemských kin. "Lidé se zatím bojí jít do kin. Byl bych šťastný, kdyby tam lidé chodili jako před rokem a dali Šarlatánovi šanci," prohlásil Ivan Trojan, který svou vizáží musel obsáhnou více než čtyřicet let. Část role odehrál jako sedmdesátiletý člověk. Přímo na place se se synem Josefem nesetkal. "Hrajeme každý Mikoláška v jiném životním období. Čím víc jsme se blížili k natáčení, tím víc nás to nutilo k tomu, abychom si spolu sedli a povídali si o tom, co nás, a tedy naši postavu, bude spojovat. Jen jednou jsme viděl synovo natáčení a byl velice dobrý. Dokonce jsem viděl nějaký jeho pohyb a řekl jsem si: Prokristapána, to jsem já," uvedl Trojan.

Na rozdíl od nejnavštěvovanějšího filmu současnosti, komedie 3Bobule režiséra Martina Koppa, nepatří Šarlatán mezi lehčí žánry. "Je to přece jenom film o poměrně složité postavě a o dvou velice těžkých totalitních dobách. Snímek postrádá komediální aspekt, což je na místě," sdělil Josef Trojan.

Jeho otec Ivan Trojan míní, že Šarlatán je na druhou stranu napínavý a strhující snímek. "Jedná se o drama se silným přesahem a pokud lidé touží po silném zážitku a takzvaném "bijáku", tak ten jim Šarlatán nabízí," podotkl.

Snímek Šarlatán je inspirován příběhem léčitele a bylinkáře Mikoláška. Kvůli jeho nezvyklým schopnostem ho navštěvovaly tisíce lidí různých společenských vrstev včetně tehdejších celebrit, jako byla manželka Karla Čapka herečka Olga Scheinpflugová, malíř Max Švabinský nebo druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký. Právě po smrti Zápotockého v roce 1957 byl Mikolášek ve vykonstruovaném procesu odsouzen.