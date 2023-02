Po 33 letech dnes v Brně naposledy otevřel knihkupec Michal Ženíšek

Brno - Po 33 letech dnes naposledy otevřel svůj obchod první soukromý polistopadový knihkupec v Brně Michal Ženíšek. Majitel pasáže Alfa se na podzim rozhodl mu neprodloužit smlouvu. Po rozloučení s posledním zákazníkem má Ženíšek ještě dva týdny na to, aby prostory vyklidil. Jeho knihkupectví bylo nejen prodejnou, ale také kulturním a komunitním centrem.

Fotogalerie

"Je to smutný, no," podotkl v rozhovoru s ČTK Ženíšek, zatímco pózuje na fotku u poloprázdných regálů. Knihovnické žebříky, které na nich visí, nazývá Ženíšek "hroty evropského intelektu". Hrot na svém vrchu skutečně mají, ale jinak jde o označení ironické

Ženíšek dokázal vytvořit knihkupectví, do kterého se řada zákazníků ráda vracela, majitel s nimi rád rozmlouval a oni s ním. A lidé chodili nejen za knihami. Dnes se z reproduktorů linuly operní tóny, výjimečně se daly v knihkupectví vyslechnout i živě. Několikrát zde totiž vystupoval operní spolek Hausopera. Mezi komorními operami, které spolek v knihkupectví odehrál, byla také Hra o malinu - dárek libretisty Josefa Škercha samotnému Ženíškovi, který první knihkupectví otevřel už v roce 1990 v nedaleké Květinářské ulici. V pasáži Alfa ho lidé mohli najít posledních 18 let.

I když prodej knih je byznys, Ženíšek to tak nevnímal. "Je to poslání," říká. Majitel pasáže Vladimír Hrdina už však chtěl podle Ženíška výdělečnější provoz. Jaký to bude, není zatím zřejmé. Provoz knihkupectví nikdo jiný přebrat nechtěl. Že výdělek knihkupectví nebyl nikterak velký, dokumentuje i fakt, že posledních 18 let platil Ženíšek stejný nájem. I proto nemá výpověď majiteli ze zlé. "Pana Hrdinu respektuji a vážím si celé jeho rodiny. Jeho vnuci tady vlastně vyrostli. Měli mě rádi a když jsem byl v dluzích, tak mi Hrdinovi řekli 'nebojte se, my vás nevyhodíme, naše ději vás milujou'," svěřil se Ženíšek.

Když k němu dnes přišel jeden z posledních zákazníků, prosil ho, aby mu na památku napsal do knížky věnování. Volnou stránku Škvoreckého Zbabělců popsal Ženíšek svým věnováním skoro celou. Od dalšího zákazníka se dočkal poděkování za dlouholetou činnost.

Mezi slavné osobnosti, které k němu v minulosti zavítaly, patří například již zesnulá Ivana Trumpová. Ale Ženíšek rád vzpomíná na jiné. S úsměvem zmínil například návštěvu "pana Jiřího". Toho jednou telefonicky sháněla jeho babička, za kterou měl po příjezdu do Brna přijet do Medlánek. Jenomže kroky pana Jiřího, který zrovna přiletěl z Detroitu, směřovaly nejprve za knížkami, které si pak Jiří prohlížel celé odpoledne.

S prostorem, do nějž se před 18 lety přesunul, se neplánuje loučit nijak speciálně. Kromě toho, že za sebou jen "zkrátka zavře dveře", ho dnes ještě čekala malá rozlučková oslava s přáteli a zaměstnanci. "Pokud se teda nechystá nějaké překvapení," zasměje se jeho brigádník.

V Brně v minulých letech zanikala řada menších knihkupectví, a to jak v centru, tak především mimo něj. Důvodem byl jak rostoucí prodej knih přes internet, tak působení velkých knižních řetězců, které mají prodejny v historickém centru i nákupních centrech.