Po 19 sériích a více než 3000 epizodách skončila talkshow Ellen DeGeneresové

Los Angeles - Populární talkshow americké moderátorky Ellen DeGeneresové v noci na dnešek odvysílala svou poslední epizodu, která završila její 19 let trvající šňůru na televizní scéně. Rozlučkový díl agentura AP označila za "festival lásky" s hosty včetně herečky Jennifer Anistonové či popových zpěvaček Pink a Billie Eilish. DeGeneresová popisovala složité začátky pořadu či posun v pozici sexuálních menšin ve Spojených státech a nakonec apelovala na soucit diváků.

"Když jsme s pořadem začínali, nemohla jsem říkat gay," uvedla moderátorka, která v roce 2008 uzavřela sňatek se svou dlouholetou partnerkou Portií de Rossiovou. Nespecifikovala, kdo jí to zakazoval, ale údajně nemohla ani mluvit o homosexuálních sňatcích, protože nebyly legální. "A teď říkám 'manželka' pořád," pokračovala 64letá DeGeneresová.

První díl její odpolední talkshow se vysílal v září 2003, načež následovalo asi 3200 dalších, rozložených do devatenácti sérií. Pořad proslul díky vtipům o celebritách, rozdávání dárků i tanečním kouskům jeho hlavní tváře, shrnuje televize NBC News.

"Před dvaceti lety, když jsme se snažili pořad nabízet, si nikdo nemyslel, že by to mohlo fungovat," vzpomínala moderátorka v poslední epizodě natočené na konci dubna. Média připomínají, že její kariéra byla na přelomu tisíciletí v problémech v návaznosti na konec jejího sitcomu Ellen. V roce 1997 oznámila, že je lesba, a seriál byl o rok později ukončen.

Prvním hostem DeGeneresové po spuštění její talkshow byla hvězda sitcomu Přátelé Anistonová, která si svým návratem při poslední epizodě připsala 20. účast v pořadu. "Miluju tě, hrozně si vážím tebe a toho, cos dala světu za posledních devatenáct let," loučila se s moderátorkou. Podobná slova si DeGeneresová vyslechla i od Billie Eilish a Pink, která je autorkou znělky pořadu.

Mezinárodně licencovaná show si po většinu svého vysílání udržovala vysokou sledovanost, píše NBC News. V roce 2020 se dostala do problémů poté, co web BuzzFeed News přinesl výpovědi bývalých zaměstnanců o "toxickém" pracovním prostředí a pořad opustila trojice producentů. DeGeneresová se pak ve vysílání omluvila za "věci, které se neměly stát".

Nyní řekla, že ještě neví, čemu se bude věnovat v příštích letech. Se svojí talkshow se rozloučila apelem na diváky. "Doufám, že jsem vás inspirovala k tomu být sami sebou... A když má někdo dost odvahy vám říct, kým je, mějte dost odvahy na to jej podporovat, i když nerozumíte," uvedla. "Soucit je to, co činí svět lepším," citovala ji agentura AP.