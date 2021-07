Plzni v zápase s Brestem bude chybět řada opor, Bílek ale zamotanou hlavu nemá

Plzeň - Fotbalistům Plzně ve čtvrtečním zápase s Dynamem Brest na úvod 2. předkola Evropské konferenční ligy bude chybět několik zdravotně indisponovaných hráčů, trenér Viktorie Michal Bílek ale věří, že si západočeští favorité doma s běloruským soupeřem poradí i bez obvyklých opor. Plzeňský kouč na on-line tiskové konferenci potvrdil, že ve čtvrtek nenastoupí brankář Jindřich Staněk, obránci Milan Havel s Lukášem Hejdou ani záložníci Pavel Bucha s Lukášem Kalvachem.

"Chybí nám důležití hráči, ale nemám z toho nějak zamotanou hlavu, protože věřím hráčům, kteří tady jsou a nastoupí místo nich. Věřím, že odvedou dobrý výkon a po zápase budeme všichni spokojeni," řekl Bílek.

Zatímco Viktorii čeká premiérový soutěžní duel nové sezony, Brest je po 16 kolech běloruské ligy, která se hraje od jara do podzimu, na šestém místě tabulky. "Jejich hra je založená na poctivé defenzivě, ale hrajou velmi rychle dopředu. Mají v útoku hráče z Ukrajiny (Stanislav Bilenkij), který je velmi dobrý a nebezpečný v pokutovém území, má dobrou střelu. Na brejky a tohohle hrotového útočníka si budeme muset dávat velký pozor," upozornil Bílek.

"Určitá výhoda rozehranost může být, ale já tomu nepřikládám nějakou velkou váhu. Jsme po přípravě, sehráli jsme tři těžké zápasy. Věřím, že po herní stránce nebudeme zaostávat. Spíš se zabývám tím, jakým způsobem uspět a dostat se do nich," doplnil bývalý trenér české reprezentace.

Osobně nemá na Brest příjemné vzpomínky. Loni v srpnu na lavičce Astany prohrál s Dynamem v úvodním předkole Ligy mistrů 3:6. "V mužstvu Brestu došlo k velkým změnám. Já netrénuju Astanu, ale jsem v Plzni. Moje zkušenost opravdu dobrá není a samozřejmě bych si hrozně přál, aby nám tenhle dvojzápas vyšel podstatně líp," prohlásil Bílek.

Díky rozvolnění opatření proti šíření koronaviru může na plzeňský stadion přijít okolo pěti tisíc diváků. "Všichni se moc těšíme, až se fanoušci vrátí na stadion. Teď je to 50 procent, věřím tomu, že v dohledné době se všechno uvolní tak, aby atmosféra na stadionech byla bezvadná. Nehrajeme to jenom tak, že si to tady rozdá 22 lidí, ale hrajeme to pro fanoušky. Moc se těšíme, že už tady budou," uvedl šestapadesátiletý kouč.