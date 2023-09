Plzeňští věří, že jim v Konferenční lize pomohou i zkušenosti

Plzeň - Cílem plzeňských fotbalistů ve skupině Evropské konferenční ligy, v níž se utkají s Dinamem Záhřeb, Astanou a kosovským Ballkani, je postup do jarní vyřazovací fáze. Západočeši po losu věří, že jim pomohou i zkušenosti. Proti Dinamu nastoupili v roce 2019 v Evropské lize, během letošní kvalifikace Konferenční ligy zase narazili na jiné soupeře z Kazachstánu a Kosova.

"Samozřejmě bychom chtěli postoupit, uvidíme, jak se skupina a zápasy budou vyvíjet. Věřím, že hlavně doma nás podpoří fanoušci a pomohou nám ty zápasy zvládnout. Uvidíme v prosinci, co z toho bude. Těším se a věřím, že budeme úspěšní," řekl v nahrávce pro média Marek Bakoš, asistent trenéra Miroslava Koubka.

Skupinová část Konferenční ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Do osmifinále přímo postoupí jen mužstva na prvních místech, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích příčkách v Evropské lize. "Když jsem viděl skupinu, tak cílem je samozřejmě postup," prohlásil útočník Tomáš Chorý. "Budeme se snažit vyhrát co nejvíc zápasů a jít dál," přidal obránce Robin Hranáč.

Dinamo Záhřeb v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadlo s pražskou Spartou po porážce 1:4, přestože úvodní domácí zápas vyhrálo 3:1. Plzeňští ale nemají na chorvatského mistra příjemné vzpomínky. V únoru 2019 s Dinamem ve 2. kole Evropské ligy po domácím vítězství 2:1 prohráli odvetu v Záhřebu 0:3 a nepostoupili do osmifinále.

"Je to ostřílený chorvatský tým. Viděli jsme jeho boj se Spartou, která to zvládla. Já se na Dinamo těším, protože jsme tam hráli pár roků dozadu. Nepodařilo se nám přes ně postoupit, takže je to výzva," uvedl Bakoš, jenž do utkání v Záhřebu naskočil jako náhradník.

"Hráči v obou týmech se obměnili a bude to něco jiného. Ale zase známe prostředí. Víme, kam letíme a kde budeme hrát. Z části nám to možná pomůže, ale budeme se muset kvalitně připravit," doplnil Chorý.

Plzeňští minulý týden na úvod 4. předkola v Kostanaji po téměř desetihodinovém letu zvítězili 2:1. Ve čtvrteční domácí odvetě pak Viktoria porazila kazachstánského protivníka 3:0 a premiérově postoupila do skupiny Konferenční ligy. "Čeká nás daleká cesta do Kazachstánu, ale už jsme ji absolvovali a víme, jak se kluci cítili. Astana má zkušenosti v Evropě, nebude to jednoduché," mínil bývalý slovenský reprezentant Bakoš.

Ballkani hraje domácí pohárové zápasy na stadionu v Prištině, kde Koubkovi svěřenci ve 2. předkole vydřeli postupové vítězství 2:1 nad Dritou až díky proměněné penaltě v závěru nastavení. "Byl to boj, ale máme na ten stát pozitivní vzpomínky. Věřím, že budeme úspěšní i proti Ballkani. Víme, do čeho jdeme. Snad se tráva, respektive podklad zlepší a bude se tam dát hrát fotbal," dodal Bakoš.