Plzeňští jsou rádi, že budou v EL hrát doma

Plzeň - Plzeňské fotbalisty po losu třetího předkola Evropské ligy potěšilo, že proti Sönderjyske budou mít 24. září výhodu domácího prostředí. Trenér Viktorie Adrian Guľa a jeho svěřenci od dánského soupeře očekávají silovou a důraznou hru.

Západočechům se vstup do pohárové kvalifikace nepovedl a minulou středu v druhém předkole Ligy mistrů prohráli v Alkmaaru 1:3 po prodloužení. Kdyby se dostali do třetího předkola "milionářské" soutěže, současně by si zajistili účast v základní skupině Evropské ligy. Takhle musí pro postup do hlavní fáze vyřadit dva protivníky. Hrát se bude opět na jedno vítězné utkání.

"Těším se, že se v Evropské lize představíme doma. Proto věřím, že se projeví i síla domácího prostředí, budeme vítězní a postoupíme dál," řekl Guľa v nahrávce pro média na klubovém webu.

Také hráči vítají možnost domácího zápasu, byť se kvůli koronavirovým opatřením uskuteční bez diváků na stadionu. "Doma se hraje vždycky každému líp, známe svoje prostředí, můžeme se na to v klidu připravit. Malinká výhoda to je," konstatoval obránce Lukáš Hejda. "Já jsem samozřejmě rád, že se to utkání hraje doma a los nám také přál. Je hodně ve hře a je co vracet v Evropě," přidal další stoper a kapitán Viktorie Jakub Brabec.

Reprezentační zadák má na Sönderjyske dobré vzpomínky. Před čtyřmi lety ještě v dresu Sparty pomohl Pražanům jako náhradník brankou v 85. minutě k domácí výhře 3:2, která znamenala postup do skupiny Evropské ligy.

"Pro mě hodně zvláštní, protože v tu chvíli jsem nehrál, jednal jsem o odchodu do Belgie. Byl to legendární gól, jestli ho tak můžu nazvat. Po několika vteřinách jsem vlastně vstřelil postupový gól," vzpomínal Brabec.

"Hned po zápase jsem opouštěl Spartu. Pro mě to tenkrát bylo hodně důležité utkání a byl to postup do Evropy. Doufám, že i tohle může pomoct nám v Plzni a že nás to nakopne," doplnil bývalý hráč Genku nebo Rizesporu.

Přestože kouč Guľa ještě nemá o Sönderjyske všechny potřebné informace, určitý obrázek už si udělal. "Je to vítěz poháru, to znamená ambiciózní mužstvo. Prezentují se důrazným stylem, typicky severským. Je to silově a důrazem slušně připravený tým. Proto věřím, že sesbíráme ještě detailnější informace, abychom byli na tento zápas kvalitně připraveni," uvedl slovenský trenér. "Bude se jednat o silového, soubojového soupeře. Musíme se nachystat co nejlíp a postoupit," dodal Hejda.