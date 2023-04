Plzeňský kraj a obce požádají ministra vnitra, aby vláda posunula rušení pošt

Plzeň - Plzeňský kraj spolu se starosty zašlou dnes ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) žádost, aby vláda posunula termín rušení poboček České pošty (ČP) z letošního 1. července na 1. ledna 2024. Novinářům to řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Podpořili to starostové všech sedmi měst a obcí regionu, v nichž se má zrušit celkem 22 pošt.

O konkrétních rušených provozovnách chtějí obce dál jednat a současný soupis je pro ně nepřijatelný. Považují za skandální, že s nimi nikdo o rušení nejednal. Kraj i starostové chtějí znát informace o kapacitách ponechaných a rušených poboček, počet poštovních operací, počty zákazníků a také, podle jaké analýzy se dospělo k tomu, proč byly vybrány právě tyto pobočky, řekl hejtman.

"O rušení 300 pošt v republice by se mohlo jednat na vládě už tuto středu, a proto my jako kraj a starostové vyzveme vládu, aby tuto reorganizaci posunula minimálně o půl roku. Škody napáchané způsobem komunikace s městy a obcemi byt tak šly napravit," uvedl hejtman. Podle něj není hlavně jasné, zda pobočky, které by měly zůstat, jsou schopné zvládnout klienty z rušených pošt.

Podle Romana Zarzyckého (ANO), primátora Plzně, v níž se má zrušit 13 poboček z 26, jde o strategické provozovny a ruší se dvě bezbariérové. "Chceme, aby vláda přehodnotila své rozhodnutí, abychom dokázali realizovat tu časovou osu od 1. ledna 2024. Zejména proto, že my na úrovni města nejsme schopni vůbec realizaci projednat v radě a zastupitelstvu, neboť nás vláda staví do nepřijatelné role vůči občanům," uvedl.

Reálná docházková vzdálenost na nejbližší poštu, která má podle záměru ČP stoupnout ze dvou na tři kilometry, bude podle primátora daleko vyšší. Podle ČP jsou to tři kilometry vzdušnou čarou, uvedl Zarzycký.

"Je zcela špatné, že jsme neměli podklady tři měsíce před finálním rozhodnutím," řekl Rudolf Salvetr (ODS), starosta Klatov, poslanec a šéf Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK). Za nepřijatelné je podle něj zrušit tři ze čtyř poboček v Klatovech, druhém největším městě kraje, což je jedno procento všech pošt v celé ČR. "Pošty obsluhují řadu menších obcí, znamená to dramatické zhoršení služeb pro občany," řekl. Dodal, že SMOPK bezvýsledně vyzývalo ČP k jednání, až minulý týden pošta navrhla termín 25. dubna, co už je pozdě.

Hejtman Špoták uvedl, že rozumí tomu, že ČP musí projít restrukturalizací. Chce ale, aby po vzájemném jednání s vedením ČP vznikl kompromisní návrh, který musí vzejít z diskuse zejména s obcemi, jichž se to týká.

Pole Zarzyckého musí rušení vycházet z místních znalostí. "Tedy jestli jsou pošty bezbariérové, jestli se tam dá zaparkovat, zda je tam dostatečná kapacita pro konkrétní služby. Například na sídlišti je vypláceno víc důchodů, než je vydáváno balíků," řekl.