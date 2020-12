Plzeňská výstava ukazuje, jak a proč vznikají knihy pro děti

Plzeň - V Plzni začala výstava BaoABC: Jak a proč vzniká kniha pro děti. Dvacet let fungující nakladatelství Baobab, které ji připravilo, představuje své kmenové i zahraniční autory, odhaluje inspirace a obrazové fragmenty, archivy a zve do nakladatelské kuchyně. Poodkrývá kouzlo přípravy vzniku knihy pro děti, děti si na výstavě vyhrají, řekla ČTK Gabriela Darebná, mluvčí Západočeské galerie (ZČG), v jejíž výstavní síni 13 bude interaktivní expozice pro rodiny do 7. února.

"Dnes už legendární nakladatelství Baobab založili před 20 lety manželé Horváthovi. Juraj Horváth patří mezi nejvýznamnější postavy grafiky a ilustrace a vede ateliér na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové a dnes už je fenoménem," uvedl ředitel ZČG Roman Musil. Druhou autorkou expozice, která byla vytvořená přímo pro ZČG, je Pavla Pauknerová. Podle ní je určena všem, kteří jsou ochotni vstoupit za desky knižní obálky a nechat ve své hlavě rozehrát představení.

Je řazená podle abecedy, která je dětem blízká. Pod každým písmenem je vysvětlený nějaký pojem, který se vztahuje k přípravě knihy a k tiskařským postupům. Pod písmenem E je třeba pojem errata, tedy tiskařské chyby.

Děti mají na výstavě herní koutky. Mohou si půjčit a prohlédnout knihy, na stolečcích dokreslují a razítkují pracovní listy, které připravili Horváth s Pauknerovou. Mohou si připravit vlastní knížku, opatřit ji ilustracemi a svázanou odnést domů. Pod písmenem Ú mají "útočiště", kde si mohou zalézt s knihou do domečku.

Písmeno O je věnováno fenoménu "světa v obrazech", a odkazuje na dílo Jana Amose Komenského. Pro srovnání ukazuje zapůjčené historické výtisky, které na jeho koncept reagují, například Náš svět Zdeňky Marčanové (s ilustracemi Toyen a v úpravě Ladislava Sutnara z roku 1934).

"Galerie určitě nejsou ohniskem, kde by se návštěvníci mohli nakazit. Není tu kumulace návštěvníků. Zveme rodiny do klidného prostředí," řekla Darebná. Výstava byla koncipována hlavně pro školní skupiny, které tam v době pandemie nepřicházejí. Měla být zahájena 15. října, ale až 5. listopadu byly zpřístupněny na www.zpc-galerie.cz/online fotografie a první část komentované prohlídky. Návštěvníkům se otevřela před týdnem. Má připravené workshopy pro školy a studenty.

Baobab podporuje mladé ilustrátory i spisovatele, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje evropskou literární scénu a seznamuje s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století.