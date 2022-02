Plzeň zdolala Vítkovice 3:1 a upevnila si čtvrtou pozici

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 55. kole extraligy Vítkovice 3:1 a po třetí výhře nad Ostravany v sezoně si upevnili čtvrtou příčku tabulky. Domácí si po dvou třetinách vypracovali dvoubrankový náskok a důrazně hrající hosté přes snížení v závěrečné třetině už vyrovnat nedokázali a ukončili třízápasovou vítěznou sérii. V plzeňském dresu zaznamenal vítěznou trefu Martinš Dzierkals, gól a jednu přihrávku si připsal Jan Schleiss a dvě asistence přidal Tomáš Mertl.

Domácí sice začali aktivněji, ale již ve 2. minutě musel odstoupit pro zranění jejich klíčový útočník Bulíř. Důrazně hrající hosté zase brzy ztratili na pět minut a do konce utkání vyloučeného Kaluse. Dlouhou početní výhodu Indiáni i vinou faulu Schleisse nezužitkovali a naopak v 7. minutě ve vlastním oslabení napálil Kovář příklepem levou tyčku.

Ve 12. minutě na druhé straně sice gólman Dolejš kryl šanci Mertla, ale následnou střelu Kindla vyrazil jen k Malátovi, jenž pohodlně otevřel skóre. Vzápětí mohl odpovědět Fridrich, který zblízka trefil jen levou tyčku a Hruška dorážkou minul odkrytou Pavlátovu branku. Vítkovičtí zahrozili ještě krátce před pauzou, když Fridrich svůj individuální průnik zakončil příliš slabě.

Na začátku prostřední části z brejku nejprve pálil nebezpečně bez přípravy Blomstrand a následně zblízka Dolejše neprostřelil Thorell. Akce se střídaly ve vysokém tempu na obě strany a Pavlát svojí maskou vyrazil svižnou střelu Lakatoše. Naopak ve 31. minutě Dzierkals po objetí branky zvýšil na 2:0. Vzápětí z protiútoku dvou na jednoho nedokázal Marosz zasunout kotouč za již překonaného Pavláta a hosté neuspěli ani během přesilové hry. Před koncem třetiny mohl vyloučení Lakatoše potrestat Blomstrand, ale napálil jen pravou tyčku.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili hosté ve snaze o korekci stavu ofenzivněji, čehož domácí využili k brejkové šanci Thorella a sólu Budíka, které zastavil až rozklek Dolejše. Ve 46. minutě ovšem po vyhraném vhazování snížil na 1:2 tvrdou ranou od modré čáry Solovjov. Vítkovické vzepětí poté utnul pětiminutový trest za faul Stehlíka. Domácí však přesilovku promarnili a po jejím skončení v 53. minutě zahrozil průnikem po pravé straně Fridrich. Nervózní závěr už hosté přes hru bez brankáře nezvládli a na konečných 3:1 upravil do prázdné branky Schleiss.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha mladší (Plzeň): "Byl to prakticky souboj o šest bodů. Kluci tam nechali všechno. Byl to diametrálně odlišný výkon než ten poslední v Hradci. Ti, co to dohrávali, tam nechali maximum a urvali jsme to maximální bojovností a maximálním nasazením. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Kluci to dnes perfektně odpracovali, poděkování si zaslouží celý mančaft. Je to těžké, když odstoupil náš nejlepší hráč ve druhé minutě a pak odstoupili ještě další dva. Ovlivnilo to naše dlouhé přesilovky, kde hrál každý, kdo byl k dispozici. O závažnosti zranění Bulíře a Langa rozhodnou zítřejší vyšetření."

Radek Philipp (Vítkovice): "Přijeli jsme sem s cílem uhrát nějaké body. Myslím si, že celý zápas kluci makali nadoraz. Nedali jsme bohužel vyložené šance. Plzeň se v závěru strachovala o vítězství. Měli jsme tam samostatný nájezd, který byl možná i překažený sekerou domácího hráče. Byl to odmakaný zápas, v němž jsme měli strašně moc našich vyloučení, které byly, nebo nebyly, ať si o nich udělá každý obrázek sám. Klukům nelze nic vytknout. První vyšší trest byl zbytečný, ale ten druhý faul nebyl zákeřný, ale bohužel to bylo krvavé zranění. Plzeňské publikum vytváří pro svůj tým skvělou atmosféru, ale neodpustím si zmínit, že kaňkou na jejich fandění bylo pořvávání na Lakyho (Lakatoše)."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Malát (J. Kindl, Mertl), 31. Dzierkals (Mertl, Schleiss), 60. Schleiss (Kodýtek, F. Suchý) - 46. Solovjov (R. Polák, J. Hruška). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Komárek, Gerát. Vyloučení: 5:3, navíc M. Kalus, J. Stehlík (oba Vitkovic ) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2899 (omezený počet).

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - L. Kaňák, Kvasnička, Kremláček, Graňák, Budík, J. Kindl - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - F. Přikryl, Bulíř, Blomstrand - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Dufek, G. Thorell, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Koch, Plášil - Lakatoš, Marosz, M. Kalus - Fridrich, J. Hruška, R. Bondra - Lednický, Flick, Dej - Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.