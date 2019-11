Plzeň začne příští rok nakupovat tramvaje od Škody Transportation

Plzeň - Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) nakoupí v příštích šesti letech od místní Škody Transportation až 22 velkokapacitních "dlouhých" tramvají ForCity Smart (40 T). První dva velkokapacitní vozy budou v provozu ve druhé polovině příštího roku. Budou nasazované na linky 2 a 4, řekl ČTK mluvčí PMDP René Vávro. Firma má zatím krátká a středně velká vozidla, celkem 116 tramvají.

Jedna tramvaj Škoda 40 T přijde podle Vávra na 55 milionů korun. Pokud PMDP využijí opci a nakoupí všech 22 vozidel, činila by jejich celková cena 1,2 miliardy korun. V případě dodání všech vozů bude Plzeň prvním městem s plně nízkopodlažními tramvajemi.

"Modernizaci tramvajového vozového parku jsme začali už letos tramvajemi EVO2 z Krnovských opraven a strojíren, ušitými na míru přepravním potřebám linky 1. Tříčlánkové vozy 40 T začnou zpříjemňovat cestování na zbylých dvou linkách," uvedl generální ředitel PMDP Jiří Ptáček. Jde o plně klimatizované tramvaje s automatickým zavíráním dveří, které zajistí teplotní komfort v horku i v zimě. Pokud totiž některými dveřmi několik sekund nikdo neprojde, automaticky se uzavřou, což podle Ptáčka zabrání tepelnému úniku a ušetří elektřinu.

Plzeň tak bude po Ostravě druhým českým městem, kde bude sloužit nová generace škodováckých tramvají, řekl už dříve ČTK šéf Škody Petr Brzezina. Plzeňské strojírny uspěly v Plzni v tendru na tramvaje po 20 letech.

"Je to větší vůz a hlavně jsou tramvaje obousměrné, to znamená, že mají dvě pracoviště řidiče na obou koncích," uvedl Ptáček. Podobný typ už jezdí podle viceprezidenta Škody pro obchod Tomáše Ignačáka v Helsinkách a brzy je začne firma dodávat také do německých měst Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg a do finského Tampere.

Tramvaje ForCity Smart, dlouhé 29 metrů, budou obousměrné, aby mohly postupně nahradit vozy typu KT8, které byly zatím nepostradatelné při výlukách a mimořádnostech. "Vozy budou vedle pohodlnějšího interiéru výrazně tišší, umožní nákup jízdenky bankovní kartou už na všech odbavovacích zařízeních a bezpečnost cestujících i zaměstnanců podpoří vnitřní kamery. Budou také komfortnější pro řidiče," řekl předseda představenstva PMDP Roman Zarzycký.