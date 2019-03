Olomouc - Hokejisté Plzně vyhráli ve čtvrtém čtvrtfinále extraligy v Olomouci 3:2 a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězné zápasy na 2:2. Gólem a asistencí přispěl k výhře Indiánů americký obránce Conor Allen. Souboj bude pokračovat v úterý v Plzni i ve čtvrtek v Olomouci.

Plzeňský trenér Ladislav Čihák za nepříznivého stavu 1:2 na zápasy v sérii zasáhl do složení elitní formace a po boku Milana Gulaše a Jana Kováře nastoupil místo Jakuba Poura zkušený Václav Nedorost.

Domácí gólman Konrád si ve třetí minutě poradil s ranou obránce Pulpána, Olomouc měla první šanci při Allenově vyloučení, ale Ondrušek minul. Hosté byli aktivnější, ale do vedení se mohli dostat Hanáci. V 16. minutě pomohla po Irglově střele z úhlu Frodlovi levá tyč. Při Vyrůbalíkově trestu neuspěl s nepříjemnou střelou Gulaš a další možnost hostů neproměnil už při plném počtu hráčů na ledě Straka.

V úvodu druhé části se dostal do úniku Ostřížek, ale při zakončení už byl tísněný. Na druhé straně před brankou netrefil skákavý puk Kracík. Další příležitosti měli domácí - Knotek minul z otočky a o chvíli později se po Strapáčově pokusu nedostal k dorážce Irgl.

Při Pourově trestu měl nejdříve šanci v oslabení po Konrádově zaváhání Nedorost, ale olomoucký gólman situaci zvládl. Hosty zachránil od inkasované branky po Knotkově pokusu obránce Čerešňák, který odvrátil puk za Frodlem.

Při další přesilovce domácích při Pulpánově pobytu na trestné lavici zlikvidoval Frodl lapačkou Jerglovu nebezpečnou střelu. Po Ostřížkově faulu měli přesilovku Indiáni a Konrád si poradil s Nedorostovým bekhendovým pokusem.

V závěru druhé části šel pykat na dvě plus dvě minuty domácí obránce Švrček a Plzeň po 70 sekundách třetího dějství přesilovku využila. Nedorostovu dorážku ještě odvrátil před brankovou čárou bek Škůrek, ale jen k Allenovi, který otevřel skóre. Vzápětí se ocitl sám před Konrádem Moravčík, ale olomoucký gólman zasáhl lapačkou.

Druhou branku Plzeň přidala z rychlého brejku, který přesnou střelou do pravého horního roku olomoucké branky zakončil Straka. Další možnost měl Stach a domácím pomohla tyč. Olomouc vzápětí snížila zásluhou Nahodila, který si v přesilové hře kličkou položil Frodla a zavěsil puk pod horní tyč.

V době, kdy se Hanáci nadechovali k závěrečnému tlaku, museli pykat za špatné střídání. Toho využil Gulaš a v přesilové hře zvýšil na 3:1. Hned o 33 vteřin později opět snížil na rozdíl jediného gólu Kolouch, ale Plzeň těsný náskok uhájila.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Zrodil se nám populární výsledek 3:2. V první třetině jsme opravdu byli pod tlakem. Jediným pozitivem bylo to, že jsme obranné pásmo hráli dobře a nenechali si vstřelit branku. Do druhé třetiny jsme vstoupili o poznání lépe. Měli jsme střelecké i brankové příležitosti, ale bohužel jsme žádnou neproměnili. V třetí třetině bylo dlouhé vyloučení, které jsme nepřestáli, což byla chyba stejně jako vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě. Soupeř pak zvýšil na 2:0, ale my chtěli bojovat až do konce a se zápasem ještě něco udělat. Podařilo se nám ale jen snížit a Plzeň si zřejmě oprávněně odváží bod."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Viděli jsme utkání, ve kterém jsme první třetinu byli lepší my a ve druhé třetině byla jasně lepší Olomouc. Ve třetí třetině to vypadalo, že to bude o jednom gólu, ale nakonec to tam napadalo. V play off to je vždy o jednom gólu. Tým, který dá první gól, je vždy na koni. Obzvlášť to platí, když je série takto vyrovnaná. Neřekl bych ale, že to z nás po první brance všechno spadlo a začali bychom jezdit rychleji. Člověk si pak jen víc věří a nebojí se o to, že by mohl o jediný gól prohrát. Jsem samozřejmě rád, že jsme byli o jednu branku šťastnější. Srovnali jsme stav na 2:2 a začíná se od znova."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:0, 0:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 54. Nahodil (Jergl, Škůrek), 57. Kolouch (J. Káňa II) - 42. Allen (V. Nedorost), 51. P. Straka (Allen), 57. Gulaš (Čerešňák). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Bryška, Tošenovjan. Vyloučení: 7:9. Využití: 1:2. Diváci: 5500 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Nahodil, Laš - Holec, Kolouch, J. Káňa II. Trenéři: Tomajko a Moták.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Jan Kovář, V. Nedorost - Indrák, Kracík, Pour - Stach, Preisinger, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.