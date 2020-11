Plzeň vyhrála posedmé za sebou,doma zdolala Litvínov po nájezdech

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 17. kole extraligy Litvínov 2:1 po samostatných nájezdech, přispali si sedmou výhru za sebou a dál vedou soutěž. Indiáni se ujali vedení v první třetině, ale hráči Vervy dokázali během povedené druhé třetiny srovnat. Po bezbrankové třetí části a prodloužení zajistil druhý bod domácím vítězný nájezd kapitána Milana Gulaš, jenž si připsal také asistenci.

Již ve čtvrté minutě mohl dostat hosty do vedení Pospíšil, nekrytý z mezikruží ovšem netrefil branku a udeřilo z první vážnější akce na druhé straně. Gulaš ideální přihrávkou zpoza branky našel Suchého, který ranou bez přípravy otevřel skóre. Domácí postupně převzali iniciativu, Kodýtek ovšem dorážku v dobré pozici namířil vedle.

Ve 14. minutě se připomněl navrátilec z reprezentace Jiříček, který nejprve připravil šanci Strakovi, jenž ale zblízka ani nadvakrát nepřekonal ležícího gólmana Godlu. Za chvíli nahození talentovaného beka nebezpečně tečoval Kodýtek. Agilní nejmenší útočník na ledě se v závěru první části protáhl zleva až před branku, jeho bekhendový blafák ale stačil zneškodnit Godla.

Od druhé části se obraz hry změnil. Hosté výrazně přidali a vytvářeli si i gólové příležitosti. Ve 28. minutě po přihrávce Cibulskise Helt na hranici brankoviště ztroskotal na Frodlovi. Za chvíli si plzeňský gólman rozklekem poradil s další střelou Helta i pokusem Zygmunta. Přetížená defenziva Indiánů nestíhala, ale od pohromy jí při šanci aktivního Zygmunta uchránil znovu skvělý Frodl a Heltovu dorážku z levého kruhu zastavila branková konstrukce.

Nápor Vervy zbrzdil ve 34. minutě faul Šticha, Godla ale stačil zlikvidovat pohotovou střelu Gulaše. Následoval opět nápor hostů. Myšákův únik i Zdráhalovu dorážku ještě stačil Frodl zneškodnit, necelé dvě minuty před druhou pauzou už ale nekrytý Zygmunt z prostoru mezi kruhy vyrovnal na 1:1.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili domácí soustředěnější a hra se vyrovnala. Po sérii nepřesností na obou stranách až ve 49. minutě po dlouhém pasu Kaňáka neuspěl tváří v tvář Godlovi Kodýtek. Hosté zahrozili pět minut před koncem normální hrací doby, kdy Gerhát po přečíslení dvou na jednoho zblízka neprostřelil Frodla. Z protiútoku z mezikruží znovu selhal v koncovce Kodýtek.

Nastavení rozhodnutí nepřineslo, když hosté přečkali vyloučení Hübla. O bonusovém bodu pro Indiány rozhodl vítěznou penaltou při celkovém skóre 3:1 v rozstřelu kanonýr Gulaš.

Hlasy trenérů po zápase:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Jsem rád, že máme dva body, ale naše hra nebyla dobrá. Litvínov byl bojovný a houževnatý soupeř. Mají tým postavený na zkušených hráčích. Zvlášť ve druhé třetině tam byl obrovský průchoďák v našem obranném pásmu, ale naštěstí jsme to uhráli. Frodlík (Frodl) má skvělou fazonu a hodně nás v bráně drží. Bohužel nám také nevyšla přesilovka čtyři na tři v prodloužení, ale nakonec jsme si to vzali na nájezdy. Někdy takové zápasy jsou. Jsem rád, že to kluci zvládli."

Vladimír Országh (Litvínov): "Byl to dobrý zápas z obou stran. První třetinu měli domácí navrch, měli jsme díry v obraně. Ve druhé třetině jsme hráli už konsolidovaně, vytvořili jsme si několik dobrých šancí, ale ujala se jen jedna. Za předvedený výkon jsme si minimálně bod zasloužili. V nájezdech to bylo o kvalitě domácích hráčů. Jeden bod z Plzně určitě bereme a máme se z čeho odrazit do dalších zápasů. Dnes jsme podali velmi solidní výkon. Hlavně čtvrtá lajna odehrála výborný zápas. Vidím v mnoha ohledech progres, ale stále máme na čem pracovat. Tím, že sbíráme body, jde psychika nahoru. Těší nás výkon v posledních dvou zápasech. Body zvenku ale musíme potvrdit doma."

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 2:1 po sam. náj. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Suchý (Gulaš), rozhodující nájezd Gulaš - 39. Zygmunt (Havelka, Helt). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 1:2, navíc V. Hübl (Litvínov) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Frodl - Kaňák, V. Lang, Čerešňák, Vráblík, Jiříček, Budík, Kvasnička - Gulaš, Mertl, Suchý - Rob, P. Musil, Stach - Pour, Kracík, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, Štich - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, P. Zdráhal - Myšák, Gerhát, Válek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.