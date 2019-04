Plzeň darovala přes 70 vyřazených funkčních počítačů, komponenty pro datovou síť, kabely, flash disky a sluchátka do Keni. Poslouží komunitnímu centru Ostrov Naděje, které se stará o 500 dětí a studentů z velmi chudých poměrů. Díky počítačům z Plzně mohla vzniknout zcela nová učebna. Centrum vybudovala obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu, jejíž aktivity sahají do roku 1995.

Plzeň - Plzeň darovala přes 70 vyřazených funkčních počítačů, komponenty pro datovou síť, kabely, flash disky a sluchátka do Keni. Poslouží komunitnímu centru Ostrov Naděje, které se stará o 500 dětí a studentů z velmi chudých poměrů. Centrum vybudovala obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu, jejíž aktivity sahají do roku 1995. Díky počítačům z Plzně mohla vzniknout zcela nová učebna, informovala ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Do centra na Rusinga Island na Viktoriině jezeře v západní části Keni Plzeň odeslala vyřazenou, šest let starou techniku. Běžně ji město nabízí k odkupu veřejnosti, případně ji dál využívá ve školních družinách pro aktivity mimo výuku. "Vzhledem k tomu, kolik techniky město vlastní, odbyt není vždy takový, aby všechny starší počítače našly využití. V tuto chvíli bychom je museli nechat ekologicky zlikvidovat. A to se nám zdálo jako velká škoda vzhledem k tomu, že pro základní uživatelskou práci jsou a budou ještě několik let zcela dostačující," uvedl Bohuslav Horais z městské organizace Správy informačních technologií města Plzně. Dodavatelé, se kterými město spolupracuje, se přidali s darováním některých doplňkových komponentů.

Město nechalo počítače repasovat a přizpůsobilo je pro africké středisko, například pro výuku v angličtině. "Do Plzně dojížděl také dobrovolník, jenž přímo v Keni zaučuje lektory, kteří pak dál předávají vědomosti. V rámci přípravy bylo třeba naplánovat také převoz či proclení," uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová (ANO). Od myšlenky k první vyučovací hodině v nové učebně uplynulo půl roku. Pokud se v africkém středisku časem podaří zlepšit připojení k internetu, město by rádo propojilo tamní studenty se studenty z Plzně.

Při komunitním centru Ostrov Naděje funguje sirotčinec, mateřská, základní a střední škola, které se starají o děti z nejchudších poměrů.