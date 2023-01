Plzeň v úvodu jara překvapivě podlehla Hradci 1:2 a může přijít o první místo

Plzeň - Fotbalisté Plzně v úvodu jarní části první ligy doma překvapivě podlehli Hradci Králové 1:2. Západočeští obhájci titulu vedou neúplnou tabulku o dva body před druhou Slavií, která má k dobru nedělní zápas s Jabloncem.

Favorita poslal do vedení v duelu 17. kola už v šesté minutě Tomáš Chorý, ale krátce před pauzou odpověděl Vojtěch Smrž. V 72. minutě dokonal obrat Východočechů Petr Pudhorocký při svém debutu v nejvyšší soutěži.

Hradec v lize uspěl po sérii tří porážek a poskočil na čtvrtou příčku. "Votroci" vyhráli v Plzni ligový duel poprvé od 28. února 1999, před dnešním zápasem tam prohráli šestkrát v řadě.

"Nesehráli jsme dobré utkání, kromě úvodních 25 minut. Přesto jsme měli vyhrát, protože šancí bylo opravdu hodně. Jakákoliv ztráta je nepříjemnost, zvlášť když prohrajeme doma. Komplikace to jednoznačně je," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

"Samozřejmě, že máme obrovskou radost. Z našeho pohledu je to nesmírně cenné vítězství, protože jsme končili podzim sérií tří porážek," přidal královéhradecký kouč Miroslav Koubek, jenž v roce 2015 dovedl Viktorii k titulu.

Plzeňští otevřeli skóre už v šesté minutě. Kalvach z rohu našel Chorého, jenž hlavičku umístil pod břevno. Nejlepší týmový střelec zaznamenal 10. ligový gól v sezoně a ztrácí jeden zásah na vedoucího kanonýra soutěže Řezníčka z Brna.

Chorý mohl o chvíli později zvýšit, ale zblízka přestřelil. Branku hostů ve 24. minutě minul technickou střelou také aktivní Holík a předtím zblízka dobře nezakončil ani Václav Jemelka. "Tak dlouho jsem přemýšlel, čím to trefit, že jsem to netrefil vůbec. Určitě je to chyba, jako když ji udělám v obraně. Moc mě to mrzí, mohl jsem tím zápas zlomit. Je to velká škoda. Bohužel v tomto momentu rozhodla nějaká moje nekvalita," litoval obránce Jemelka.

Královéhradečtí v závěru prvního poločasu převzali iniciativu a po několika náznacích ve 43. minutě vyrovnali. Po rychlém brejku a Rynešově přihrávce se Smrž trefil do horního růžku.

V úvodu druhého dějství mohl Viktorii vrátit náskok Mosquera, ale po nechtěné Kodešově přihrávce zblízka trefil tyčku. Jinak se domácí v ofenzivě hodně trápili.

Na závěrečnou půlhodinu naskočila do hry plzeňská zimní posila Vydra. Reprezentační útočník, vracející se po operaci kolena, v přípravě neodehrál ani minutu. Třicetiletý Vydra se objevil v české lize poprvé od května 2010. "Matěj nastoupil k soutěžnímu utkání po osmi měsících, byli jsme dohodnutí, že by tam šel na 15 minut, šel na 30. Už na tréninku potvrzuje kvalitu. Jsem rád, že do utkání naskočil a je hlavně zdravý," uvedl Bílek.

Krátce nato se po vzdušném souboji s Chorým zranil hostující brankář Reichl a v 67. minutě musel přenechat místo náhradníkovi Bajzovi. "Michal na tom není úplně dobře. Nechci udělat úplně předčasné závěry, ale může tam být slabý otřes mozku," mínil hostující trenér Koubek.

Východočeši nadále působili lepším dojmem. Ryneš ještě ve velké šanci minul, ale v 72. minutě se k odraženému míči dostal úplně volný Pudhorocký a díky Havlově teči překonal bezmocného gólmana Staňka.

Viktoria měla v závěru tlak a sahala po vyrovnání. Vydra v nastavení zblízka nepropálil Bajzu a slovenský brankář poté zneškodnil i hlavičku další střídající posily Durosinmiho. "Heroický výkon v závěru, byly tam závary, skrumáže. Když chcete vyhrát, musíte to přežít. Závěr byl ubojovaný, odbráněný v bloku, ve vápně a kolem něj," řekl kouč Koubek.

"Ve druhé půli jsme přeskupili řady a šli na tři obránce s tím, že chceme dostat do hry víc gólových hráčů. Šancí jsme zase měli spousty, ale bohužel branka na 1:2 naše snažení hodně zkomplikovala," dodal Bílek.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "My jsme sehráli takových 25, 30 minut velmi dobře. Dali jsme branku a měli další stoprocentní příležitosti, které jsme neproměnili. Po 30. minutě už jsme nekombinovali tak dobře, měli jsme spoustu ztrát, soupeř vyrovnal. Ve druhé půli jsme přeskupili řady a šli na tři obránce s tím, že chceme dostat do hry víc gólových hráčů. Šancí jsme zase měli spousty, ale bohužel branka na 1:2 naše snažení hodně zkomplikovala. Nesehráli jsme dobré utkání, kromě úvodních 25 minut. Přesto jsme měli vyhrát, protože šancí bylo opravdu hodně. Jakákoliv ztráta je nepříjemnost, zvlášť když prohrajeme doma. Komplikace to jednoznačně je, ale tohle mužstvo je velmi kvalitní. Musíme se z této rány rychle oklepat a v dalších zápasech být lepší než dneska."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Samozřejmě, že máme obrovskou radost. Z našeho pohledu je to nesmírně cenné vítězství, protože jsme končili podzim sérií tří porážek. Byť nám chybělo hodně hráčů ze základu, tak se ukázalo, že máme ještě stále do čeho sáhnout a kádr má svou hodnotu. Hráči podali vynikající výkon, hlavně běžecky. Heroický výkon v závěru, byly tam závary, skrumáže. Když chcete vyhrát, musíte to přežít. Závěr byl ubojovaný, odbráněný v bloku, ve vápně a kolem něj. Štěstí se k nám přiklonilo v podobě toho, že se Viktorce Plzeň nepodařilo vyrovnat."

Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Branky: 6. Chorý - 43. Smrž, 72. vlastní Havel. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Antoníček - Adámková (video). ŽK: Leibl, Ryneš (oba Hradec). Diváci: 8135.

Plzeň: Staněk - Holík (59. Kaša), Pernica, Jemelka, Havel - Bucha (75. Květ), Kalvach - Kopic (75. Durosinmi), Vlkanova (59. Vydra), Mosquera (79. Jirka) - Chorý. Trenér: Bílek.

Hradec: Reichl (67. Bajza) - Klíma, Čech, Leibl - Kodeš, Smrž - Gabriel, Pudhorocký (90.+6 Harazim), Novotný - Ryneš, Matěj Koubek (90.+3 Kubala). Trenér: Miroslav Koubek.