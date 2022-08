Plzeň v odvetě 3. předkola LM hostí Tiraspol s těsným náskokem

Plzeň - Fotbalisté Plzně v úterý mohou udělat další krok k vysněnému postupu do skupinové fáze Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni v odvetě 3. předkola elitní soutěže doma vyzvou Tiraspol, který minulý týden v Kišiněvě porazili 2:1. Utkání má výkop v 19 hodin.

Svěřenci trenéra Michala Bílka v Moldavsku prohrávali gólem z penalty, ale Tomáš Chorý krátce před pauzou rovněž z pokutového kopu vyrovnal. Brzy po změně stran dokonal obrat Pavel Bucha. Viktoria zopakovala výsledek z úvodního zápasu 2. předkola na stadionu Helsinek, které v odvetě deklasovala 5:0 a vyrovnala své nejvyšší pohárové vítězství.

V sobotu Plzeňští ve druhém ligovém kole v pozměněné sestavě doma udolali Pardubice 2:1. "Bylo na nás vidět, že souhra vázne. Byl to určitý risk, ale museli jsme ty změny udělat ve vztahu k úterku a velmi důležitému utkání s Šeriffem Tiraspol. Důležité pro nás je, že jsme vyhráli," řekl Bílek.

Západočeši už mají jistou minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy, což pro ně znamená návrat do hlavní fáze pohárů po tříleté absenci. Plzeň by v případě vyřazení Šeriffu získala v přepočtu minimálně 213 milionů korun (za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy) plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. To by klubu, který hledá nového majitele, výrazně pomohlo.

Obhájci českého titulu doma v soutěžích UEFA od debaklu 0:5 s Realem Madrid v Lize mistrů v listopadu 2018 neprohráli už devět duelů a v osmi z nich zvítězili. Šeriff se na zápas v Doosan Areně naladil ligovou výhrou 3:1 nad Sfintulem Gheorghe

"Určitě to bude v odvetě ještě spousta práce. Doufám, že s podporou fanoušků je v našich silách zvítězit a postoupit," uvedl záložník Bucha. "Bude to další velice důležité utkání. Liga mistrů je sen nás všech," doplnil obránce Milan Havel.

Viktoria by v závěrečném 4. předkole hrála s vítězem dvojzápasu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť, jejich souboj začal v Baku remízou 1:1. Pokud by Plzeň s Tiraspolem vypadla, narazila by v play off Evropské ligy na poraženého z dvojice Crvená zvezda Bělehrad - Pjunik Jerevan. Srbský favorit na úvod doma zvítězil 5:0.

Plzeň letos bojuje o Ligy mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii start v hlavní fázi nevyneslo. Pokud vyřadí tři soupeře, dostane za postup do skupiny Champions League prémii 385 milionů korun plus finance za desetiletý koeficient.

Statistické údaje před odvetou 3. předkola Ligy mistrů: Viktoria Plzeň - Šeriff Tiraspol Výkop: úterý 9. srpna, 19:00. Rozhodčí: Grinfeeld - Hassan, Jarkoni - Reinshreiber (video, všichni Izr.). První zápas: 2:1. Bilance (klubová): ČR - Moldavsko 15 9-5-1 21:8. 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Zimbru Kišiněv 4:3, 2:0, 1999/2000 UEFA: Šeriff Tiraspol - Sigma Olomouc 1:1, 0:0, 2000/2001 LM: Zimbru Kišiněv - Sparta Praha 0:1, 0:1, 2004/05 UEFA: Nistru Otaci - Sigma Olomouc 1:2, 0:4, 2008/09 LM: Šeriff Tiraspol - Sparta Praha 0:1, 0:2, 2009/10 LM: Šeriff Tiraspol - Slavia Praha 0:0, 1:1, 2017/18 EL: Zlín - Šeriff Tiraspol 0:0, 0:1, 2022/23 LM Šeriff Tiraspol - Plzeň 1:2. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 44 20-8-16 73:79 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 EKL 6 4-0-2 11:10 Celkem 110 51-20-39 175:165 Tiraspol v Evropě: LM/PMEZ 89 33-19-37 93:91 EL/UEFA 51 10-21-20 34:52 Celkem 140 43-40-57 127:143 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Sýkora - Kopic, Kalvach, Bucha, Mosquera - Kliment, Chorý. Tiraspol: Abalora - Renan Guedes, Kiki, Radeljič, Kpozo - Luškja, Kyabou, Badolo - Pernambuco, Tejan, Rasheed. Absence: Řezník (zranění), Čermák, Hranáč (oba rekonvalescence), Mihálik, Tijani (oba chybí v nominaci) - Atiemwen (zranění). Disciplinární ohrožení: Hejda, Kopic - Luškja (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Tiraspol ve 4 dosavadních pohárových utkáních na hřišti českých soupeřů nezvítězil (3 remízy a porážka) - české týmy prohrály jediný z dosavadních 15 pohárových zápasů s moldavskými soupeři - Plzeň zvítězila ve všech 3 letošních duelech kvalifikace LM, ve 2. předkole vyřadila Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma - Tiraspol na úvod kvalifikace LM vyřadil Mostar a ve 2. předkole Maribor (Šeriff v obou případech po venkovní remíze 0:0 doma zvítězil 1:0) - Plzeň si postupem přes Helsinky zajistila účast ve skupině Evropské konferenční ligy, vyřazení Tiraspolu by Viktorii zaručilo minimálně místo v Evropské lize - Plzeň by v případě vyřazení Šeriffu získala v přepočtu minimálně 213 milionů korun (za účast v play off a jistotu nejméně skupiny EL) plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient - Plzeň by v play off LM hrála s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť (první zápas 1:1); pokud by Viktoria s Tiraspolem vypadla, narazila by v play off Evropské ligy na poraženého z dvojice CZ Bělehrad - Pjunik Jerevan (první zápas 5:0) - Plzeň v sobotní generálce na odvetu ve druhém ligovém kole doma porazila Pardubice 2:1 - Plzeň na svém hřišti v pohárech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině LM v listopadu 2018 neprohrála v posledních 9 zápasech a z toho 8x zvítězila - Plzeň v této sezoně z 5 soutěžních utkání 4x zvítězila a remizovala (ve 3 případech vyhrála 2:1) - Tiraspol před zápasem s Plzní zvítězil v moldavské lize 3:1 na hřišti Sfintulu Gheorghe - Plzeň letos jako jediná z českých klubů hraje kvalifikaci LM; pokud vyřadí 3 soupeře, dostane za postup do hlavní fáze elitní soutěže 385 milionů korun plus finance za desetiletý koeficient - Plzeň si dosud zahrála skupinu LM 3x, v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 přímo coby vítěz české ligy - posledních 5 účastí v kvalifikaci LM Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo, neuspěla v letech 2015, 2016, 2017, 2019 ani 2020, kdy ve 2. předkole vypadla s Alkmaarem - Tiraspol v minulém ročníku ve skupině LM senzačně zvítězil na hřišti Realu Madrid 2:1, nakonec z 3. místa postoupil do jarní fáze Evropské ligy