Plzeň v ligovém šlágru porazila Spartu 3:0 a upevnila si první místo

Plzeň - Fotbalisté vedoucí Plzně ve šlágru třetího kola ligové nadstavbové skupiny o titul doma zvítězili nad třetí Spartou 3:0. Oba týmy dohrávaly v deseti. Západočeši si v čele neúplné tabulky vytvořili pětibodový náskok před druhou Slavií, která od 19:00 hostí Slovácko. Letenští přišli i teoretickou šanci na mistrovský titul, dvě kola před koncem sezony ztrácí na první místo devět bodů.

Viktorii v úvodních 21 minutách zařídili dvoubrankový náskok Jean-David Beauguel s Milanem Havlem. Jejich spoluhráč Pavel Bucha poté dostal červenou kartu, ale ještě do pauzy domácí kapitán Lukáš Hejda přidal třetí gól. Krátce po změně stran byl po druhé žluté kartě vyloučen i sparťan Ladislav Krejčí mladší.

Plzeňští v nejvyšší soutěži protáhli sérii bez porážky na 20 utkání a Spartu na svém stadionu v lize porazili posedmé za sebou. Pražané nezvítězili ve třetím z posledních čtyř kol.

Sparta měla ve středu hrát finále domácího poháru v Uherském Hradišti proti Slovácku, ale zápas byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen na 18. května.

Úvodnímu výkopu předcházela minuta potlesku za bývalého československého reprezentanta a plzeňskou legendu Františka Plasse, který ve čtvrtek zemřel v 78 letech.

Viktoria hned z první šance v osmé minutě otevřela skóre. Na Kalvachův roh si naskočil Beauguel, odpoutal se od bránícího Hložka, jenž se do sparťanské sestavy vrátil po jednozápasové absenci, a hlavou překonal brankáře Heču. Francouzský útočník 17. gólem v ligové sezoně dotáhnul lídra tabulky střelců Jurečku ze Slovácka.

Domácí měli hru pod kontrolou a ve 21. minutě přidali druhý gól. Kalvach poslal míč Havlovi, ten se snadno zbavil Wiesnera a zakončil střelou k tyči.

Západočechům zkomplikoval situaci Bucha, který na půlce hřiště v roli posledního hráče srazil unikajícího Peška a rozhodčí Černý ho ve 26. minutě vyloučil. Červenou kartu sudí nezrušil ani po kontrole u videa.

Hned za osm minut ale oslabená Plzeň zvýšila. Kalvach rozehrál přímý kop, Mosquera v den svých 32. narozenin posunul míč hlavou na Hejdu a ten zblízka nezaváhal. Hejda stejně jako předtím Havel zaznamenal pátou trefu v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže.

Pražané sice krátce po změně stran dostali míč do sítě, ale Hanckův gól neplatil kvůli ofsajdu. V 54. minutě Krejčí mladší v souboji brnknul o nohu domácího Řezníka a možná i kvůli protestům dostal druhou žlutou a červenou kartu.

Sparťané poprvé na branku vystřelili až po hodině hry. Staněk po centru střídajícího Minčeva sice neudržel míč, ale poté famózním zákrokem zneškodnil Čvančarovu hlavičku z bezprostřední blízkosti.

Na druhé straně byl blízko čtvrté trefě Řezník, ale za překonaného Heču na brankové čáře zaskočil obránce Hancko. V závěru ještě Kalvachovu střelu vytáhnul hostující gólman na roh.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Dneska jsme udělali velký krok k tomu, abychom o titul pořád ještě hráli. Čekají nás dva nesmírně důležité a těžké zápasy. Proto se budeme držet toho, čeho doteď. Dneska si to užijeme a potom se budeme připravovat na (středečního soupeře) Hradec. Pokud budeme hrát jako dneska, to znamená zodpovědně, poctivě, s chutí a s řádnou agresivitou, tak o titul můžeme hrát. My jsme se Spartou v tomto ročníku odehráli tři zápasy a ve všech byli lepší. V prvním domácím (3:2) jsme měli vyhrát výraznějším rozdílem a na Spartě při remíze 2:2 jsme měli vyhrát také výrazným rozdílem. Dneska jsme vyhráli 3:0, takže v tomto ročníku jsme Spartu předčili."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Dneska nás Plzeň ve všem převyšovala a zápas rozhodla v prvním poločase. Trestala nás za náš nedůraz, neschopnost dostat se v útočné fázi do nějakých zajímavých situací. Oni při standardkách a situacích v útočné fázi byli výrazně lepší, a proto zaslouženě vedli 3:0. Dá se říct, že hru kontrolovali po celé utkání. Nedokážu si vysvětlit, proč jsme odehráli tak špatný zápas. Plzeň byla výrazně lepší, v osobních soubojích, v důrazu, ve standardních situacích, kdy nás hráči soupeře jednoznačně převyšovali."

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0 (3:0)

Branky: 8. Beauguel, 21. Havel, 34. Hejda. Rozhodčí: Černý - Caletka, Paták - Ondráš (video). ŽK: Beauguel - Dočkal, Ladislav Krejčí II, Čvančara, Sáček. ČK: 26. Bucha - 54. Ladislav Krejčí II. Diváci: 11.389 (vyprodáno).

Plzeň: Staněk - Řezník, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (77. Trusa), Sýkora (40. Pernica), Mosquera (66. Holík) - Beauguel (66. Chorý). Trenér: Bílek.

Sparta: Heča - Wiesner (38. Haraslín), Vitík, Hancko, Höjer (46. Pavelka) - Sáček, Ladislav Krejčí II - Pešek (60. Minčev), Dočkal (60. Karabec), Hložek - Čvančara. Trenér: Vrba.