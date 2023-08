Plzeň v kazachstánské Kostanaji rozehraje play off o Konferenční ligu

Praha/Kostanaj (Kazachstán) - Fotbalisté Plzně ve čtvrtek na hřišti kazachstánského Tobolu Kostanaj odstartují závěrečné play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy. Utkání začne v 16:00 SELČ, v Kostanaji je o čtyři hodiny více. Výprava Viktorie odletěla z Prahy už v úterý ráno, cesta s mezipřistáním v bulharské Varně trvala téměř 10 hodin.

"Chceme splnit cíl, který jsme si dali, a to je postup do základní skupiny Konferenční ligy. Uděláme všechno pro to, abychom dovezli co nejlepší výsledek. To by pro nás samozřejmě byla výhra," řekl novinářům před odletem Jan Trousil, asistent plzeňského trenéra Miroslava Koubka.

Západočeši v této sezoně poprvé začnou pohárový dvojzápas venku. Ve 2. předkole po úvodní bezbrankové remíze s kosovskou Dritou v Prištině vydřeli vítězství 2:1, v další fázi kvalifikaci už hladce porazili dalšího outsidera Gziru doma 4:0 a na Maltě 2:0.

"Předtím to pro nás dopadlo dobře, takže uvidíme, jak to bude teď. Mně osobně se vždycky hraje líp poprvé venku, a pak když se to dohraje doma," uvedl útočník Tomáš Chorý.

Tobol ve 2. předkole Konferenční ligy překvapivě vyřadil Basilej po vítězství 3:1 ve Švýcarsku a domácí porážce 1:2. V minulé fázi kvalifikace tým z Kostanaje nejprve v Kazachstánu zdolal Derry City 1:0, poté stejným rozdílem prohrál v Irsku, kde nakonec ovládl penaltový rozstřel 6:5.

"Všichni jsme si přáli Derry City. Nechali kopat brankáře penaltu a takhle to dopadlo. Kvůli cestování jsme chtěli Irsko, to nebudeme zakrývat. Ale musíme se s tím popasovat. Každý chce hrát poháry, tak je hrajeme," prohlásil Koubek, jemuž budou chybět dlouhodobě zranění obránci Milan Havel s Luďkem Pernicou a univerzál Jan Sýkora.

Podle Trousila je největší síla Tobolu v ofenzivě. "Je to nebezpečný tým a my se musíme vypořádat s jejich rychlými křídly a být co nejúspěšnější ve finální fázi. Věřím, že se nám to povede, máme dost materiálů z jejich zápasů a doufám, že jsme je dobře přečetli," řekl Trousil.

Plzeňští mají dobrou formu. V nedělní ligové generálce doma porazili Olomouc 2:1 a zvítězili v šestém soutěžním duelu po sobě. Naopak kostanajské mužstvo v základní době vyhrálo jediný z posledních šesti zápasů. "Myslím, že když potvrdíme momentální kvalitu a rozpoložení, tak se vůbec nemusíme ničeho bát," podotkl Chorý.

Viktoria z Kazachstánu odletí v pátek ráno. Původně nedělní ligové utkání šestého kola v Mladé Boleslavi si plzeňský klub nechal odložit. Domácí odveta s Tobolem je na programu příští čtvrtek 31. srpna od 19 hodin.

Statistické údaje před utkáním Tobol Kostanaj - Viktoria Plzeň: Výkop: čtvrtek 24. srpna, 16:00 SELČ. Rozhodčí: Barbu - Marica, Bucsi (všichni Rum.) - Ceylan (video, Tur.). Bilance (klubová): Kazachstán - Česko (Československo) 12 2-4-6 11:19. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0, 2018/19 EL: Olomouc - Kajrat Almaty 2:0, 2:1, 2018/19 EL: Jablonec - FC Astana 1:1, 1:2, 2019/20 EL: Mladá Boleslav - Ordabasy Šymkent 1:1, 3:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Tobol: Konovalov - Kairov, Rogač, Mladjovič, Asrankulov - Ilič, Žarynbetov, Mužikov - Ivanovič, Deblé, Vukadinovič. Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Jirka, Bucha, Kalvach, Traoré, Cadu - Šulc - Durosinmi. Absence: nikdo - Havel, Pernica, Sýkora (všichni zranění). Zajímavosti: - Tobol se dosud v nejvýznamnějších soutěžích UEFA s českými týmy nepotkal, ale v roce 2007 vyřadil Liberec v již neexistujícím letním Poháru Intertoto, když po domácí remíze 1:1 tehdy v odvetě 2. kola zvítězil na hřišti Slovanu 2:0 - vítěz si zahraje skupinovou fázi, poražený tým bude v sezoně bez pohárů - Plzeň ve 2. předkole vyřadila kosovskou Dritu po domácí remíze 0:0 a vítězství 2:1 v Prištině, ve 3. předkole přešla přes Gziru po výhrách 4:0 doma a 2:0 na Maltě - Tobol v úvodním předkole vyřadil Honku Espoo po domácí výhře 2:1 a remíze 0:0 ve Finsku, ve 2. předkole přešel přes Basilej po vítězství 3:1 ve Švýcarsku a domácí prohře 1:2, ve 3. předkole kazachstánský tým udolal Derry City, když po výsledcích 1:0 a 0:1 v Irsku ovládl penaltový rozstřel 6:5 - Plzeň v této sezoně v předkolech Konferenční ligy neprohrála (úvodní remíza a 3 vítězství po sobě), venku vyhrála obě utkání - Tobol v letošních předkolech Konferenční ligy doma vyhrál 2 ze 3 zápasů - Tobol ještě nikdy nehrál skupinovou fázi některého z evropských pohárů - Plzeň se v minulé sezoně vrátila do skupiny pohárů po tříleté absenci, v Lize mistrů s Bayernem Mnichov, Interem Milán a Barcelonou prohrála všech 6 zápasů - Plzeň v předkolech evropských pohárů posledních 10 utkání neprohrála a z toho 8x zvítězila - Plzeň v nedělní ligové generálce zdolala Olomouc 2:1 a vyhrála šestý soutěžní zápas po sobě, v domácí soutěži je třetí - Tobol v neděli v kazachstánské lize na hřišti Aktobe remizoval 1:1, v tabulce mu po 18 odehraných duelech patří šesté místo - Tobol v základní době vyhrál jediný z posledních 6 soutěžních zápasů - Plzeň si nechala odložit nedělní ligové utkání v Mladé Boleslavi - Plzeň i Tobol v minulých ročnících ve svých ligových soutěžích obsadily třetí místo - trenér Koubek při minulém angažmá nedovedl Plzeň do skupiny pohárů, v roce 2015 Viktoria ve 3. předkole LM na hřišti Maccabi Tel Aviv zvítězila 2:1, ale domácí odvetu prohrála 0:2 a vypadla